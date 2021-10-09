لبنان الحر

كشف رئيس حزب الكتائب ​سامي الجميل​، أننا "في جبهة سياسية رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ​ميشال معوض​ جزء منها الى جانب مجموعات من الثورة، والتحالف قائم كجبهة سياسية، اضافة الى علاقات مع اصدقاء من خارج الجبهة والبحث مستمر على امل الوصول الى نتيجة".

صوت لبنان

أشار نائب رئيس مجلس النواب، ​إيلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني إلى أن "الامتناع عن دفع اليوروبوند والديون كان خطأ استراتيجيًا ومؤامرة لدفع البلد نحو الانهيار"، داعيًا الحكومة لأن تذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

radio orient

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، في كلمة له خلال لقاء سياسية في البقاع، أن "النظام السياسي في لبنان قائم على أزمات، وهو نظام لا يصنع دولة"، لافتًا إلى أنه "بعد دخول حزب الله الى الدولة بعد عام 2005، سعى إلى تطوير النظام، ولكنه لم يفلح بذلك لأن النظام في لبنان مبني على الاحتكارات والكارتيلات والوكالات الحصرية التي تسيطر عليها فئة من هذا النظام".

اذاعة النور

كشف عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض​، في تصريح تلفزيوني، أن هناك "توافق مبدئي مع معظم اللجان على أن تكون ​الإنتخابات النيابية​ القادمة بتاريخ 27 آذار 2022

صوت المدى

اشار عضو كتلة الوسط المستقل، النائب ​علي درويش​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "اصبح هناك ارضية يبنى عليها بالنسبة لموضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويبدو ان هناك رفع للحظر عن لبنان من قبل بعض البلدان التي ارسلت ممثلين لها الى بيروت".