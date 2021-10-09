الديار/ هيام عيد

نقل عن مصاد نيابية قولها، إن الواقع الحالي للتحالفات الإنتخابية ما زال في طور الغربلة داخل كل حزب وكتلة وتيار سياسي، لأن وجوهاً عديدة سوف تغيب وتعتذر بمبادرة فردية عن الترشح للإنتخابات المقبلة، لأسباب عدة أبرزها الوضع المادي والرغبة بالإقامة في الخارج، فيما بدأت القيادات بإعداد لوائح مرشحين جدد وباستبعاد وجوه نيابية معروفة وذلك انطلاقاً من تجربتها غير الموفّقة وفشلها في إحداث أية إضافة إيجابية على رصيد الحزب أو التيار الذي تنتمي إليه.

الجمهورية/ قادي عبود

قال انه علينا ان نرفض أي ديون جديدة قبل الإطلاع على تقارير مصرف لبنان المدققة وكذلك إقرار الشفافية المطلقة، لكي لا يكون مصير الديون الجديدة مثل الديون القديمة. وإقرار قانون الشفافية سهل جداً، فهو موجود في المجلس النيابي كما ذكرنا، ولا يوجد عذر لعدم إقراره، ويتحمّل كل نائب لا يطالب بإقراره مسؤولية تجاه الشعب اللبناني.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط سياسية قولها ، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان الوحيد من المسؤولين اللبنانيين الذي تحدث أمام ضيفه الإيراني، محكوم بالعمل على إعادة وصل ما انقطع مع السعودية، وهو يدرك حتى هذا اللحظة أن هذا الموضوع غير متوفر، وقد أراد من بكركي التي تتمتع بموقع صداقة مع المملكة، توجيه رسالة للرياض"، كاشفة أن "حزب الله يدفع الحكومة الجديدة إلى إعادة فتح الاتصالات السياسية مع النظام السوري، من بوابة تعاون البلدين في ما يتصل بتأمين الكهرباء للبنان من الأردن عبر سورية، واستجرار الغاز من مصر. ولذلك فإن الحزب يضغط بهذا الاتجاه، من داخل الحكومة وخارجها، متوقعة خطوات إضافية على هذا الصعيد.