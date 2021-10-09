روسيا اليوم

بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، من 16 دولة بينها 6 دول عربية.

وقال مجلس الاتحاد في بيان إنه بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها.

وأوضح البيان الذي نشره نشره موقع "شينغن فيزا نيوز"، أن الدول العربية التي شملها القرار هي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت. والدول الأخرى هي: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا. وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة. وأكد البيان أن رفع القيود سيسري بدءاً من اليوم الجمعة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

روسيا اليوم

العاهل المغربي: يجب تعزيز مكانة المملكة والدفاع عن مصالحها في ظرفية مشحونة بالمخاطر والتهديدات

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة. وقال الملك إن الانتخابات الأخيرة كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، مشيراً إلى أن "الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية". وصرح بأن بداية هذه الولاية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف العاهل المغربي: "أود أن أؤكد هنا على ثلاثة أبعاد رئيسية وفي مقدمتها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات".