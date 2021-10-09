الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون اطلع من وزير الطاقة على محادثاته في مصر والأردن

فياض: لمست رغبة صادقة بالإسراع في استجرار النفط والغاز والبنك الدولي سيقدم كل التسهيلات

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع الوزير فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا. وبعد اللقاء، اكد الوزير فياض انه "نقل الى الرئيس عون تحيات المسؤولين الذين التقاهم في كل من البلدين"، وأضاف: "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضراً أيضاً، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا.

وكالة الأناضول

الكاظمي: ننعم بانتخابات آمنة للمرة الأولى منذ سنوات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، إن شعب بلاده سينعم للمرة الأولى بانتخابات آمنة، منذ سنوات.

جاء ذلك في خطاب بثته القناة الرسمية، عقب إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية المبكرة، الذي شارك فيه أفراد الأمن والنازحون ونزلاء السجون. وأضاف الكاظمي: "نحن الآن على مسافة ساعات من موعد الانتخابات (الاقتراع العام) بعد أن وفرنا كل المتطلبات الضرورية لنجاحها، وتأمين حمايتها وإدارتها، بما يحقق إرادة الناخبين". وأوضح أنه يتولى شخصياً "متابعة الإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي، ويوفر أقصى ما يمكن من الإرادة الحرة للناخبين".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وكالة: "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجداً شمال شرقي أفغانستان

أفادت وكالة "رويترز" أن تنظيم "داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في شمالي شرق أفغانستان وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. ونقلت الوكالة أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن الجمعة في حسابه على تليغرام مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا في شمالي شرق أفغانستان. وكان مصدر في مستشفى الطوارئ قال لوكالة "سبوتنيك": "إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مساجد الشيعة في قندوز قد بلغ 47 قتيلاً و72 مصاباً حتى الآن".