TL

نقل عن رئيس البرلمان نبيه بري إعطاء الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر لإنجاز الملفات الأساسية أبرزها الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

المنار

أن يرفض مواطن تبلغ دعوى قضائية بحقه فيقال عنه إنه متهرب، فماذا يقال عن قاض رفض تبلغ دعوى بحقه إلى حين تمرير ما في كيده؟

nbn

في جلسة مجلس الوزراء حصل نقاش حاد على خلفية إجراءات البيطار وطلب عدد من الوزراء أن تتخذ الحكومة موقفاً من قضية استهداف قوى سياسية ممثلة داخلها قبل أن ترفع الجلسة إلى الرابعة من بعد ظهر غد للإستكمال.

mtv

نحن مع الدولة إذا خضعت لمشيئتنا، مع القانون إذا حمانا، مع الديموقراطية اذا أمنت لنا الأكثرية، مع الحكومة إذا انصاعت لرغباتنا. يكفي أن تخرج واحدة من هذه الأسس التي تقوم عليها الدولة عن إرادتنا، حتى يصبح قانوننا هو الغالب وفائض قوتنا وسلاحنا هو المرجح.

NTV

أصر وزراء أمل وحزب الله والمردة على أن يتخذ مجلس الوزراء موقفاً من إجراءات القاضي طارق البيطار وطالبوا بإزاحته تحت تهديد الانسحاب من الجلسة. لكن هدنة الدقائق العشر في بعبدا ولجوء الوزراء المعنيين إلى مرجعياتهم السياسية والحزبية لم يفضيا إلى قرار.. فتم رفع الجلسة وبالتالي الإبقاء على الأزمة مفتوحة.

OTV

تقدم المحقق العدلي خطوة، فطرقت ردود الفعل باب الحكومة، في وقت لا يطلب اللبنانيون إلا العدالة، من دون تسييس أو استهداف.

LBC

الوزراء الشيعة ومعهم وزيرا المردة، طالبوا بتغيير القاضي طارق البيطار، رفعت الجلسة إلى غد، فإذا طار البيطار، طار التحقيق، وإذا لم يطر البيطار طارت الحكومة.

الميادين

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن إجراء طاقم سفينة "فيليكي أوستيوغ" تدريبات في بحر قزوين مع إطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة. وأشار المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى أن العسكريين الروس استخدموا لأول مرة طائرات مسيرة من نوعي "أورلان 10" و"إيليرون 3" لمراقبة إصابة الأهداف على الشاطئ.

الجزيرة

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​، إلى أن "​إيران​ تنتهك بشكل صارخ التزاماتها أمام ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية".​

العربية

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية بدأت خطة جديدة للقبض على مسلحي تنظيم "داعش"، وفق تصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع).