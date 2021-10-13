لبنان الحر

لم يكن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله البارحة خطاباً عادياً، بل كان خطاباً موجّهاً وهادفاً، وفيه بعض الرسائل المُبطّنة في ملف انفجار المرفأ وكف يد القاضي طارق البيطار. فاعتبر أن عمل البيطار هو "استنسابي" وفيه "استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة"، مؤكداً ضرورة استبدال الأخير بقاض صادق وإلا سيصل البلد إلى كارثة.

صوت لبنان

أعلن النائب ​إبراهيم كنعان​ في انطلاق خلوة الأولويات الإنقاذية لتكتل لبنان القوي​ من دير القلعة بيت مري، أن "خلوة تنعقد في ظروف حرجة يمر بها الوطن والمجتمع، وهو ما يهدد الكيان ما لم تحدد الألويات الإنقاذية وسبل تتفيذها".

radio orient

أكد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب ​تيمور جنبلاط​، على "قناعته بأحقية مطلب ​الكوتا النسائية​ كتدبير ضروري لتوفير تكافؤ الفرص".

اذاعة النور

أبدى السيد ​علي فضل الله​ خشيته من أن "لبنان يتجرّع دواء سياسياً واقتصادياً وأمنياً يبقيه على حافة النهوض والانهيار معاً"، مشيراً إلى "اقتصار دور الحكومة على إعطاء المسكنّات ريثما تنجلي بعض التطورات في الإقليم".

صوت المدى

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ أن "كلام الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً، من غير المقبول أن يتكلم أي سياسي فوق التحقيق الجاري وفي جريمة مثل جريمة المرفأ.