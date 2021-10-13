وجه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بشأن تصريحاته المتعلقة بالقدرة النووية لإيران، حيث وصف كوهين تصريحات بينيت بأنها "غير صحيحة"، مؤكداً أن "إيران ما زالت بعيدة عن تصنيع قنبلة نووية" وبحلول عام 2021 ليست قريبة حتى من امتلاك أسلحة نووية". وهذا بسبب النشاط المستمر الذي تقوم به قوى معينة في العالم".

وقع الأردن وإسرائيل، اتفاقية لشراء عمّان 50 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل، وهي كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة في العام 1994. ويأتي ذلك بعد أن امتعنت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، عن زيادة مخصصات المياه للأردن. وجرى ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة الأردنية عمان جمع وزيرة الطاقة الإسرائيلي، كارين الهرار، ووزير المياه الأردني، محمد النجار وبحسب الاتفاقية، سيتم ضخ كميات المياه الإضافية خلال العام المقبل مع إمكانية تمديدها لعامين إضافيين.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "اتفاقيات إبراهيم منعت ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية". و"حقيقة أننا منعنا الضم أحادي الجانب (لأراض فلسطينية) مكنت رؤية اتفاقات إبراهيم من أن تتحقق وتتجسد"، متابعاً: "يجب ألا ننسى اتفاقيات السلام المهمة مع مصر والأردن، والتي تمثل رصيداً كبيراً لدولة إسرائيل". و"من واجبنا تطوير جميع اتفاقيات السلام ومواصلة السعي من أجل السلام مع الفلسطينيين أيضاً".

أعلن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساغر أن إسرائيل ستتمسك بمعارضتها لاعتزام واشنطن إعادة فتح قنصليتها في القدس التي كانت من قبل مركز التواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، حتى إذا تغيرت الظروف السياسية. وقال "ذلك يتطلب موافقة إسرائيل... لن نقدم تنازلات في ما يتعلق بهذا الأمر".

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب برنامجها النووي، ملوحاً بوجود "طرق أخرى" لمعالجة هذه القضية. واعتبر أن سلوك إيران هو مشكلة كل دولة ويخضع للمساءلة العالمية.

تتجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا قضاء نابلس، وذلك بعد أن أظهرت نتائج المسح الذي قامت بها طواقم جيش الاحتلال التابعة للإدارة المدنية، بأن 60 دونماً من الأراضي في المنطقة مصنفة على أنها "أراضي دولة"، ما يعني إمكانية بناء المستوطنة فوقها.

أفيد أن "المستوطنين اقتلعوا نحو 700 شتلة مشمش، و200 شتلة زيتون من الأراضي المحاذية لمستوطنة " شافي شمرون"، بعد سرقتهم في ساعات الصباح ثمار الزيتون من مساحة 18 دونما تعود للمواطن مجد طلال شحادة، في سبسطية قضاء نابلس بموازاة منع الأهالي الوصول إليها".

استنكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قيام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بالمشاركة بافتتاح ما يدعى بـ"متحف التسامح" في زيارته بإسرائيل. واوضح أن "هذا المتحف مقام قسرا على مقبرة مأمن الله الإسلامية الأثرية في القدس، والتي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر"، مشيرا إلى أن "مشاركة رئيس الفيفا في هذه الفعالية تخالف مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعد تسييسا غير مقبول له، كما أنها تعبر عن انحياز صارخ لدول الاحتلال على حساب الفلسطينيين".