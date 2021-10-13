صرح الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن بلاده لن تتسامح مع أي انعدام للأمن أو صراع في الخليج الذي وصفه بالمنطقة الاستراتيجية. وقال "نفذت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 عمليات ناجحة في الخليج.. ضد الولايات المتحدة المعتدية. وفي هذه العمليات، انكسرت هيمنة القوة الأمريكية في الخليج الفارسي".

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الثلاثاء أن 10 أشخاص كانوا على صلة بأجهزة استخبارات تابعة لبعض دول المنطقة تم إلقاء القبض عليهم في محافظة بوشهر جنوبي البلاد. وطلبت الوزارة من المواطنين المقيمين في المنطقة ومن يسافرون إلى الدول "المتواطئة مع استخبارات الدول المعادية لإيران توخي الحذر وإبلاغ الوزارة بأي زيارات مشبوهة وطلبات تعاون من قبل رعايا أجانب.

قال مدير شركة الملاحة البحرية الإيرانية محمد رضا مدرسي خياباني، إن بكين منعت منذ العام الماضي إرساء السفن الإيرانية في الموانئ الصينية وأن إيران لا يمكنها حالياً التردد على هذه الموانئ.

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية. بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة ورادارات وأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل مجموعة عمل من أجل أفغانستان ضمن "مجموعة العشرين"، فيما تحدث وزير خارجيته عن التخطيط لزيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى كابل. وقال "نتابع الأوضاع في أفغانستان من كثب وسننتهي من مخطط الزيارة في الأيام المقبلة".

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار الوضع في أفغانستان وأكد الجانبان مجددا على استعدادهما المتبادل لتكثيف الاتصالات الروسية الهندية على جميع المستويات.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن "قضية اعتراف ألمانيا بحكومة حركة طالبان في أفغانستان ليست على جدول أعمال قمة العشرين، كونها ليست شاملة".

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن الاتصالات مع حركة "طالبان" الأفغانية المصنفة دوليا كمنظمة إرهابية أمر لا مفر منه لكنه لا يعني الاعتراف بها.