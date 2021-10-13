أفادت وكالة "سانا" "بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء انفجار مستودع ذخيرة في منزل أحد متزعمي المرتزقة الأتراك في قرية الدابس بريف حلب".ولفتت المصادر إلى أن "المدنيين المقتولين والمصابين تم تجميعهم في منزل المتزعم الإرهابي بغرض تهريبهم إلى الأراضي التركية مقابل مبالغ مالية حيث يقوم عدد من متزعمي التنظيمات بتهريب عشرات المدنيين أسبوعياً مقابل مبالغ مالية بالدولار الأميركي وذلك بالتعاون مع سماسرة أتراك وبغطاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام التركي".

دانت سوريا بشدة "القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه"، وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية: "هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسوريا، ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".

أفادت معلومات أن اجتماعاً عقد لفصائل "المقاومة" في العراق قد يشهد إعلاناً خلال الساعات المقبلة عن حالة الطوارئ احتجاجاً على نتائج الانتخابات. وأن الأطراف المجتمعة ستطلب فرز صناديق الاقتراع يدوياً.

أكد جليل عدنان، رئيس مفوضية الانتخابات في العراق، أن النتائج التي أعلنت "لم تكن نهائية بل أولية" وأضاف: "هناك 3100 محطة انتخابية لم تفرز بعد، وتشكل نسبتها 6% من أصوات الناخبين". وأن "المفوضية ستعلن النتائج النهائية في أقرب وقت وبعد انتهاء الطعون المقدمة من قبل المرشحين والكيانات السياسية".

نفى السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي ما أشيع بأن يكون قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري العميد اسماعيل قآني قد زار العراق مؤخراً. وقال إن القضية المطروحة من قبل بعض وسائل الإعلام وفي الفضاء الافتراضي لا صحة لها وهي كاذبة".

أعلن المتحدث العسكري باسم قوات حكومة صنعاء العميد يحيى سريع، عن "تمكن القوات المسلحة من تحرير مساحة إجمالية تصل إلى 600 كيلومتر مربع خلال عملية "فجر الانتصار" التي تم تدشينها لتحرير مأرب". وأوضح أن قواته باتت على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات". وأرفق حديثه بجردة مصورة وأفلام توثق خسائر القوى الأخرى.

سرت أنباء عن استسلام وفرار عديد لوائين من القوات التابعة لحكومة عدن مع وصول الحوثيين إلى مشارف مآرب.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن دفاعاته الجوية "دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه خميس مشيط".

حثت روسيا جميع أطراف النزاع اليمني على التحلي بضبط النفس والنهج المسؤول. يجب وقف القتال على الفور. نحن على ثقة من أن تسوية الأزمة اليمنية لا يمكن أن تتم إلا من خلال تطوير الحوار الموضوعي والبناء، بمشاركة جميع القوى السياسية والطائفية والإقليمية الرئيسية في الجمهورية اليمنية".

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً، كما جرى توقيع اتفاقيات استثمارية بين البلدين. وجدد الملك عبد الله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. وتناولت المباحثات أيضاً، التطورات في الملف السوري، ودعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.