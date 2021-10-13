الديار/ صونيا رزق

نقل عن مصدر نيابي معارض قوله إن الأوساط الشعبية التي يلتقي بها، منذ أن بدأت التحضيرات للانتخابات النيابية، تلقي على مسمعه يومياً ضرورة تذكير البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بمطالبته من جديد بانعقاد مؤتمر الحياد، الذي لطالما تناوله خلال عظته كل أحد، لأنّ هذا المطلب هو بداية فتح الطريق نحو إنقاذ لبنان، كما طالبوه بمناشدة دول القرار والدولِ الصديقة من جديد، للإسراعَ لنجدة لبنان قبل السقوط المدوّي، وبعد فشل المسؤولين بالوصول إلى حلول، مشدّدين على ضرورة أن تلعب بكركي دوراً مساعداً وفاعلاً، لتحقيق ذلك بالفعل لا القول، كي لا تسقط الدولة المهدّدة بالزوال، من جرّاء الانهيارات التي تتوالى عليها.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال إن القاضي طارق البيطار حتى الآن ليس في وارد التراجع قيد أنملة عن مساره مهما كان الثمن، مستنداً إلى اجتهاداته القانونية، وتغطية جزء واسع من القضاء له، والدعم الذي ناله من أوساط دولية، واقتناعه بأنه يحظى بتأييد غالبية الرأي العام ومعظم أهالي ضحايا الانفجار. وغالب الظن أن القاضي سيتابع توجيه الضربات تحت الزنار، إذا لم يتم استبعاده، بعدما اكتسبت المواجهة مع خصومه طابع التحدي، وقد ينتهي به المطاف إلى إصدار قرار ظني ضد المدعى عليهم قريباً، ليبدأ بعد ذلك الفصل الآخر من الرواية في المجلس العدلي.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية عليمة قولها ضرورة ألا يبقى لبنان في حالة انتظار، وأن عليه أن يلاقي هذه التطورات المنتظرة من خلال القيام برزمة خطوات إصلاحية وإجرائية على المستويات كافة ليكون محصناً حيال أي رياح خارجية مهما كان نوعها، وإلا سيكون في طليعة الدول التي عادة ما يتوجب عليها دفع أثمان أي تسويات دولية، وأن عليه التعامل مع هذا الواقع على قاعدة «عند الخلافات الدولية إحفظ رأسك» وحفظ هذا الرأس يكون من خلال ترتيب البيت الداخلي وتسوية النوافذ المشلّعة تجنباً لأي عواصف عاتية من شأنها أن تطيح بكل شيء. كما تلفت المصادر أن أمام لبنان اليوم فرصة أخيرة للإنقاذ، إن هو أحسن التعامل معها نجا، وإن هو أخفق تلاشى وانتهى.