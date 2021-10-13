الوكالة الوطنية للإعلام

المجلس الأعلى للدفاع تداول في طلب المحقق العدلي بجريمة انفجار المرفأ الحصول على إذن بملاحقة اللواء طوني صليبا بصفة مدعى عليه.

تداول المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار إلى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه.

وكان المجلس عقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

كما حضر أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.

وفي ختام الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان التالي: "عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء الحكميين فيه.

وتداول المجلس في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار إلى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه.

إلى ذلك اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه، وأبقى مداولاته سرية".

وكالة الأناضول

أمير قطر وعاهل الأردن يبحثان مستجدات الوضع في المنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تعزيز العلاقات في العديد من المجالات، ومستجدات الوضع في المنطقة.

جاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري القطري بالعاصمة الدوحة، عقب وصول الملك الأردني للبلاد، الثلاثاء، بحسب بيان للديوان الأميري القطري، وذلك في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2013.

وذكر الديوان أنه جري خلال الجلسة "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية."

كما رحب أمير قطر بالملك الأردني لتواجده في الدوحة، متمنياً له طيب الإقامة وللعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التطور والإنماء في كافة المجالات، وفق البيان الذي لم يحدد مدة الزيارة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو تقترح على واشنطن إزالة جميع القيود التي فرضها الجانبان سابقاً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع عقد بين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ونظيرته الأميركية فيكتوريا نولاند، أن الإجراءات غير الودية المناهضة لروسيا من قبل الولايات المتحدة التي تطبق من خلال عمل البعثات الخارجية لن تمر دون رد، مؤكدة أن موسكو لم تسعَ لمزيد من التصعيد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، "تم التركيز على عمل البعثات الأجنبية لروسيا والولايات المتحدة على أراضي البلدين، حيث شدد الجانب الروسي على أن التصرفات غير الودية بحق روسيا لن تبقى دون رد، علماً أن موسكو لم تسع إلى مزيد من التصعيد".

وأضافت الخارجية في بيانها "نقترح إزالة جميع القيود التي فرضها الجانبان خلال السنوات الماضية".