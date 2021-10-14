كوّة في جدار العزلة - أرميناك توكماجيان – 11/10/2021

تُنبئ وتيرج الاتصالات المتسارعة بين الأردن وسورية، بما في ذلك الاتصال الهاتفي غير المسبوق بين الرئيس بشار الأسد والعاهل الأردني الملك عبدالله في 3 تشرين الأول/أكتوبر، بتحوّل مهم في سياسة المملكة حيال الشأن السوري. يأتي ذلك على خلفية نأي الولايات المتحدة بنفسها عن شؤون الشرق الأوسط، ويبدو أنه يعكس قناعةً متنامية لدى بعض الدول العربية بأن الحوار مع نظام الأسد أفضل لصون مصالحها من ممارسة الضغوط السياسية عليه أو الانتظار إلى ما لا نهاية أملًا في حدوث تغيير في السلوك السوري.

واقع ومستقبل مشروع المشرق الجديد: رؤية تقويمية، من وجهة نظر عراقية – خضر عباس عطوان – 11/10/2021

شهدت السنوات الأخيرة، محاولات من العراق ومصر والأردن لتفعيل إطار للتعاون، بعد عقود من فشل التعاون العربي المشترك في تحقيق الغايات منه، وأتى التوجه الجديد، الذي اجتمع له قادة الدول الثلاث عدة مرات، في ظرف بيئة داخلية وإقليمية ودولية مضطربة. ولكن لا يوجد إجماع على الغاية من ذلك التعاون، ولا ما يمكن أن يتنهي إليه، ومدى تلاؤمه مع احتياجات العراق، والمنطقة العربية.