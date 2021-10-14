TL

حادثة هي الثانية من نوعها خلال سنة واحدة مع سقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز سيسنا 172 في البحر مقابل شاطئ حالات وعلى متنها شاب وشابة والتي تابعها ميدانيا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في موقع الحادث قبالة شاطئ حالات.

المنار

لكي لا يقع البلد بالمحظور، كان تأجيل جلسة الحكومة التي كانت مقررة عصر اليوم في قصر بعبدا افساحاً بالمجال امام ايجاد حل جذري لتصرفات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار

nbn

وبعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء من الأمس إلى اليوم للإتفاق على صيغة قانونية بشأن البيطار تم ارجاء جلسة اليوم الى موعد يحدد لاحقاً بناء لطلب الرئيس نجيب ميقاتي. وفي معلومات الـ NBN ان إتصالات جارية محورها السرايا وعين التينة ووزارة العدل لإيجاد صيغة تقوم التجاوزات الحاصلة في مسار التحقيق بقضية انفجار المرفأ.

mtv

أكد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن "قطاع الاتصالات صامد و"أوجيرو" كذلك بالرغم من الخضات التي مُني بها هذا القطاع كما سائر القطاعات".

NTV

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين ماردار،في حضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

OTV

إطلعت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال زيارتها لمقر الهيئة، على "مسار تنفيذ لبنان للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن"، ونقلت اليها "الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للنساء في لبنان

LBC

الشارع سيتحرك غدا، تحت عنوان واحد وضعه الثنائي : لا تراجع عن كف يد البيطار، وخوض معركة استباقية، للقول للمحقق العدلي ولمجلس القضاء الاعلى : لن نقبل بالظلامة ولا بتحميل الطائفة الشيعية مسؤولية تفجير ادى الى مقتل اكثر من 200 ضحية، غالبيتها من الطائفة المسيحية .

الميادين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن الاتصالات مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، ​فيكتوريا نولاند، التي تقوم حاليا بزيارة إلى ​موسكو​، ضرورية وتجري في الوقت المناسب.

الجزيرة

يسعى وزير الخزانة البريطاني، ​ريشي سوناك​، لدعوة مجموعة الدول الصناعية الـ7 التي يعقد وزراء مالها اجتماعا في ​واشنطن​، إلى مزيد من "التنسيق" لجعل سلاسل التوريد في العالم "أكثر مرونة".

العربية

أشار مسؤول في وزارة المالية ​الإماراتية، إلى أن الحكومة ستكون في السوق في العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، مضيفا أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية.