لبنان الحر

استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة، سفير ماليزيا ازري مات يعقوب يرافقه المستشار الزيني شي الزهار، وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت لبنان

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في تمام الساعة الحادية عشرة من ‏قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ١٩ تشرين الاول الجاري في قصر الأونيسكو لإنتخاب أميني سر وثلاثة ‏مفوضين وذلك عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من الدستور والمادة ٣ من النظام الداخلي لمجلس ‏النواب .‏

radio orient

أشار عضو نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ ​جورج البراكس​، إلى "أننا سنشهد خلال الأسابيع القادمة إرتفاعاً في ​أسعار المحروقات​، نتيجة إرتفاع سعر ​النفط​ وزيادة الطلب عليه عالمياً، إضافةً إلى إرتفاع سعر صرف ​الدولار​".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان "ما يحصل في هذه الايام من تطورات داخلية في اكثر من قضية يتطلب قرارات جريئة وسريعة من ​الحكومة​ لتهدئة الأجواء وتخفيض حالة التوتر خوفًا من الدخول في عدم الاستقرار والتي قد تأخذنا الى الفوضى وما قد تجره على ​البلاد​ في ظل الازمة التي تقض مضاجع ​اللبنانيين​ فيكفي البلاد والعباد ما يصيبهم من اثار الازمات الاقتصادية والاجتماعية ولا يتحملون بعد كل هذه المآسي ما قد تجره ارتجالية البعض وقراراتهم الاعتباطية التي تزيد الامور تعقيدا وتطمس الحقيقة الذي ينتظرها ​اللبنانيون​ بعيدا عن التسييس والانتقائية والمزاجية".

صوت المدى

بحث وزير الاشغال العامة والنقل ​علي حمية​، مع وفد من البنك الدولي ثلاث قضايا اساسية، وهي إعادة إعمار مرفأ بيروت واستراتجية عمل الوزارة، مشروع الطرقات ومشروع بيروت الكبرى وشمال بيروت.