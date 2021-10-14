أحبطت السلطات الاسرائيلية محاملة عشرات العائلات اليهودية، التي تنتمي لعصبة دينية متزمنة، الهرب إلى إيران، وقالت أوريت كوهين، أحدى المواطنات الاسرائيليات التي عملت أن شقيقها من ضمن الهاربين أن المجموعة التي تضم أكثر من 150 شخصاً ضبطت في اللحظة الأخيرة في مطار العاصمة غواتيمالا قبل أن تطير إلى طهران.

أعلن مستشفى هيلل يافية في مدينة الخضيرة الاسرائيلية أمس الاربعاء أن قراصنة انترنت هاجموا الانظمة المحسوية فيه وطالبوه بدفعفدية مقابل إيقاف هجومهم.

قال وزير الخارجية الاسرائيلي يأئيير لابيد أن بلاده تحتفظ بحق استخدام القوة ضد طهران مضيفاً أن إيران أصبحت دولة على عتبة نووية وأن كل يوم يمر فيه تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب إلى قنبلة نووية متهماً المسؤولين الايرانيين بمحاولة خداع العالم.

أعلن وزير التعاون الاقليمي في الحكومة الاسرائيلية عيساوي فريج أن لقاءه أمس مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري الذي عقد في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة خصص لفكرة التقدم في العلاقات بين البلدين والتعاون في مجالات التربية والثقافة.