حذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أمس، من أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى خبارات أخرى إذا فشل المسار الدبلوماسي على صعيد البرنامج النووي الايراني.

عقد وزير بلينكن ونظيره الاسرائيلي يأئيير لابيد ووزير الخارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لقاءً ثلاثياً تم خلاله التطرق إلى أفاق مرحلة ما بعد تطبيع العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة وإسرائيل.

تحدث المبعوث الأميركي المكلف الملف الايراني روبرت مالي عن احتمال كبير إلا تعود طهران إلى الاتفاق الدولي المبرم عام 2015.

قال أن واشنطن تعمل مع حلفاء إقليميين على وضع خطة بديلة وأنه سيزور في الايام المقبلة العسودية وقطر والامارات.