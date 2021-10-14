أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق تقدماً كبيراً لتيار رجل الدين مقتدى الصدر، يليه ائتلاف دولة القانون على الجبهة الشيعية مقابل تراجع كبير للقوى الموالية لإيران وفي مقدمتها كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، فيما يتقدم في الطرف السني حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي.

تصاعدت المخاوف في العراق من صدام شيعي- شيعي أمس وبدا العراق كأنه ذاهب نحو أزمة سياسية جديدة في ضوء نتائج انتخابات يوم الأحد.

أكدت الولايات المتحدة على لسان جينفر غافيق، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران، وقوفها مع الحكومة المنتخبة الجديدة في العراق من مهمة حصر السلاح بيد الدولة.

إتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال زيارته أمس الى مدينة الزنتان، أطرافاً لم يسمها بمحاولة تقسيم البلاد، مؤكداً أنه لن يسمح بذلك تحت أي عذر.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، الفاتيكان، بتوحيد الجهود في مواجهة الحرب الاسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والاسلامية.

قالت مصادر لوكالة بلومبرغ الأميركية، أن إيران طلبت من المملكة العربية السعودية اعادة فتح القنصليتين السعودية والإيرانية في جدة ومشهد، واستئناف العلاقات الديبلوماسية كمقدمة لانهاء الحرب في اليمن.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه قتل خلال اليوم الأخير أكثر من 100 من عناصر جماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة مأرب وسط اليمن.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية مواصلة المشاورات مع أنقرة لايجاد حل سياسي في سوريا وانهاء الصراع.

صعدت القوات التركية أمس، قصفها لمناطق انتشار القوات الكردية في ريفي حلب الشمالي، وقصفت مدفعيتها محيط مطار منغ العسكري بعد مقتل 3 من جنودها في الأيام القليلة الماضية.

دانت الخارجية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس أول من أمس، الهجمات عبر الحدود ضد حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقدمت تعازيها لاسرتي الشرطيين التركيين اللذين قتلا بصاروخ موجه انطلق من مناطق سيطرة "قسد" في تل رفعت.