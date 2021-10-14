الديار/ محمد بلوط

قال إنّ التطورات والمعطيات المتوافرة على ضوء ما أحدثته قرارات المحقق العدلي طارق البيطار منذ تسلمه مهمته بالتحقيق في الانفجار تؤشر إلى أن المسار الذي سلكه من البداية بمواكبة إعلامية وسياسية خارجية وداخلية استرشد بوصلة موجهة إلى اتجاه دون سواه، فاقتصرت استدعاءاته واتهاماته على بعض الوزراء السابقين وعلى رئيس الحكومة السابق المستضعف حسان دياب دون سواهم من المسؤولين الكبار الذين تعاقبوا على الحكم منذ حادثة إنزال المواد القابلة للتفجير من السفينة المجهولة الهوية حتى الآن إلى عنابر مرفأ بيروت. ولأنّ الحصانات لم ترفع عن الجميع، ولأنّ التحقيق لم يكن شاملاً، ولأنّ مساره التقني والقانون كان باتجاه فرضية دون الفرضيات الأخرى، زادت الشكوك تدريجاً في دخول عنصر التسييس لهذا التحقيق إلى أن وصلت وفق المعطيات والوقائع التي يملكها المعترضون إلى نقطة الضوء الفاقعة التي لا يمكن السكوت أو التهاون معها. وفي هذا السياق، تلا الوزير محمد مرتضى أمام مجلس الوزراء وعلى مسمع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء مضبطة اتهام للقاضي البيطار وتوجه بطلب استبدال قاضي التحقيق بكلمة شديدة اللهجة والمغزى تعكس إصرار الثنائي الشيعي على أولوية هذا الطلب الجدي والحاسم قبل أي شيء آخر. وقيل إنّ الرئيس ميقاتي نشط بالتعاون مع وزير العدل وبالتشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لإيجاد مخرج قانوني ينزع فتيل هذه الأزمة أولاً، ويحول دون أن تتطوّر الأمور إلى انقسام حاد داخل مجلس الوزراء الذي كان مقرراً أن يتابع جلسته بعد ظهر أمس، لكن الاقتراحات والصيغ لم تكن على مستوى مطلب الثنائي الشيعي والمردة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة وبعد الاتصال بالرئيس عون إلى إرجاء الجلسة حتى إشعار آخر.

اللواء/ عمر البردان

تناول موضوع قضية انفجار مرفأ بيروت، وقال إنّ هذه القضية تأخذ منعطفاً بالغ الخطورة، بما يهدد بتفجير مجلس الوزراء الذي أرجئت جلسته التي كانت مقرّرة أمس، بدا أن الأمور آخذة نحو التصعيد على نحو غير مسبوق، في وقت يواصل حزب الله حربه المفتوحة على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سعياً للإطاحة به، مستخدماً كافة الأسلحة، وصولاً إلى مجلس الوزراء الذي تحوّل متاريس بين الوزراء، على خلفية دعوة وزراء "الثنائي الشيعي"، الحكومة إلى إقالة البيطار، وإلا الاعتكاف أو الاستقالة. وتساءل هل يتكرر سيناريو استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ؟. في وقت تقول مصادر قضائية، أنّه "لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقيل القاضي البيطار، لأنّ المحقّق العدلي تم تعيينه بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا علاقة لمجلس الوزراء بالأمر. إلا إذا كان هناك من يريد الإطاحة بكل الأسس والمفاهيم الدستورية". ونقل عن مصادر وزارية خشيتها على مصير الحكومة، إذا استمر الاشتباك قائماً بشأن قضية المرفأ، دون استبعاد أن يعمد وزير العدل هنري الخوري، إلى إيجاد المخرج الملائم لهذه الأزمة، بعد البحث مع الأطراف المعنية، وإن ترجح المصادر عدم تدخل مجلس الوزراء في شأن قضائي، التزاماً مع مبدأ فصل السلطات. باعتبار أن هناك أطرافاً وزارية لا تماشي رغبة وزراء "الثنائي" بإقالة القاضي البيطار، سيما فريق رئيس الجمهورية. ولهذا فإنّ الاتصالات ستتكثف في الساعات المقبلة، من أجل التوصل إلى حل وسط، يجنب الحكومة مخاطر الانفجار الكبير الذي قد يطيح بكل شيء حتى الآن.