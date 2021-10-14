الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي التقى وفدي البنك الدولي والعائلات البيروتية واطلع من وفد شركة أروان على تطورات تصنيع لقاح سبوتنيك في لبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جا قبل ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة. وقال كومار بعد اللقاء:"كان لقاء جيدا بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفا والطاقة وغيرها، بالاضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالاضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي". وردا على سؤال عن مساعدة في عملية الاصلاح قال: "يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، لكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدما في هذا الإطار.

لقاح سبوتنيك

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس إدارة "شركة اروان" عبد الرزاق يوسف ترافقه نائبة الرئيس رويدا دهام، وقال يوسف: "أطلعنا دولة الرئيس على اتفاق شركة أروان مع الجانب الروسي في خصوص تصنيع لقاح "سبوتنيك" و"سبوتنيك لايت" في لبنان، ووضعناه في صورة تطورات هذا العقد الذي تم فيه التوقيع على اتفاق نقل المعرفة الفنية من روسيا الى لبنان، والاتفاق التجاري حيث انه من المنوي ان نصنع نحو 60 مليون جرعة من "سبوتنيك 7" و12 مليون جرعة من "سبوتنيك لايت". أضاف: "هذا العقد سيكون مردوده الاقتصادي نحو 750 مليون دولار، وطلبنا دعم دولة الرئيس مع الجهات المعنية في لبنان سواء أكان وزارة الصناعة والصحة وحاكم مصرف لبنان والجانب الروسي لتسريع العمل وليكون هذا الاتفاق موضع تنفيذ قريبا".

وكالة الأناضول

تركيا: سنفعل ما يلزم لتطهير مناطق بشمالي سوريا من "ي ب ك"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سوريا من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا". وأضاف في تصريح صحفي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، أن "روسيا والولايات المتحدة مسؤولتان أيضًا عن هجمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية". وأردف: "بما أن روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بتعهداتهما (بخصوص هجمات ي ب ك/ بي كا كا) فيجب علينا الاعتماد على أنفسنا والقيام بما يجب".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيسي يشكر دولة أوروبية كانت من أول الداعمين لمصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر، اليوم الأربعاء، لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على دعوته للمشاركة في فعاليات قمة "فيشغراد"، والتي اعقبها عقد مباحثات ثنائية وصفها بأنها "دائما ما تكون مثمرة في كل المجالات". وأعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر مشترك، عقب مباحثات بينهما في بودابست، اليوم الأربعاء، عن تقديره لرئيس الوزراء المجري، لرؤيته وإدارته وتفهمه الأمور في المنطقة وفي شرق المتوسط.

وقال إن الحكومة المجرية قدمت الدعم مبكرا، ووثقت في قدرة مصر على تجاوز الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد في 2011 و2012 و2013، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية. شارك الرئيس المصري، الثلاثاء، في تجمع قمة فيشغراد، والذي يضم كل من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، والذي وصفته القاهرة بأنه محفل رئاسي تهتم مصر كثيرا بدورية انعقاده، للمساهمة في الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبي المهم. وخلال فعاليات القمة بالأمس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث السيسي في ملفات مختلفة، على رأسها مشكلة الهجرة في أفريقيا وحقوق الإنسان في بلاده.