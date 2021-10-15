الديار 11-10-2021

السماح لنيوكاسل يوناتيد بانفاق 200 مليون إسترليني على الانتقالات

ذكرت تقارير صحفية إنكليزية ان نادي نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نداء الوطن

مونديال 2022 الأخير لنيمار؟

يرى البرازيلي نيمار نجم باريس سانجرمان الفرنسي ان كأس العالم 2022 سيكون المونديال الأخير له كما استعاد ذكريات اصابته العنيفة في مونديال 2014.

ملاكمة: فيوري يحتفظ بالوزن الثقيل

احتفظ البريطاني تايسون فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل .بفوزه في لاس فيغاس على الأميركي ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.

نداء الوطن 12-10-2021

تصفيات اميركا الجنوبية: كولومبيا "تفرمل" البرازيل

قاد النجم الجديد لباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي منتخب الارجنتين لفوز ساحق على ضيفه الاوروغواياني فيماتوقف مسلسل انتصارات منتخب البرازيل بتعادله السلبي مع مضيفه الكولومبي في الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات اميركاالجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

غريميو يقيل سكولاري

تخلى نادي غريميو البرازيلي عن خدمات مدربه لويس فيلبي سكولاري عقب خسارته امام سانتوس

بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة ال25 من الدوري المحلي.

نداء الوطن 13-10-2021

فتح باب الترشيحات لاستضافة كأس أوروبا 2028

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" باب الترشيحات لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028 على ان يتخذ القرار النهائي يشأن تحديد هوية الدولة او الدول المضيفة في أيلول 2023.