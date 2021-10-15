TL

استنكر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، "المجزرة الإجرامية التي استهدفت استقرار ووحدة المجتمع من خلال استهداف متظاهرين سلميين في عملية إجرامية منظمة أراد مفتعلوها جر البلاد إلى اقتتال طائفي في سياق مخطط مشبوه".

المنار

ما حصل اليوم هو فعل اجرامي حقيقي لمن عجز ان يواجه الحجج الدامغة التي فضحت تسييس التحقيق بانفجار المرفأ ومحققه العدلي، فبعد ان لاحت بارقة تصويب لمسار التحقيق بجريمة المرفأ، ارتكب داعمو القاضي طارق البيطار ومحرضوه مجزرتهم، فاصابوا عن غير قصد ورقته، واردوه بالدليل الذي لهج به المتظاهرون من ان هذا القاضي ينفذ ما تريده هذه المنظومة المصرة على اخذ البلد الى الفتنة والتخريب.

nbn

بعد أحداث الطيونة اليوم اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه وقال:بحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة هناك مخرج لكن نحتاج وقتا لافتا إلى أنه للنواب والوزراء محكمة خاصة وحين تختلف محكمتان هناك طرف قضائي ثالث يجب أن يبت بالأمر.

mtv

شردت المنظمات الفلسطينية عن وجهتها الأساسية عام 1975 ودخلت بوسطتها عين الرمانة وحلمت بجونية، كانت الحرب المشؤومة، وعندما شرد قسم من التظاهرة المطالبة بإقصاء القاضي البيطار عن طريق قصر العدل ودخلت عين الرمانة، كانت هذه الحرب الصغيرة التي احيت ذكريات أليمة جدا، إن بالضحايا الذين سقطوا أو بالدمار الذي حصل.

NTV

فلأجل الدماء البريئة التي سالت على الأسفلت السياسي. لأجل الأم مريم التي كانت تنتظر عودة أبنائها من المدرسة فأغمضت عينيها قبل أن تضمهم الى صدرها. لأجل الرعب الذي أبكى عيون طلاب المدارس وهم مختبئون تحت طاولات الدراسة. لأجل كل ضحية سقطت والعشرات ممن هم الآن يعانون جرح الخميس الأسود.. كفى قنصا سياسيا على شعب مثخن بالجراح.

OTV

الرابع عشر من تشرين الاول يوم اسود جديد يضاف الى سجل الايام السوداء في تاريخ لبنان، عسى ان يكون الأخير، بإرادة المخلصين، وهزيمة المستغلين، وتكريس منطق الدولة التي يتساوى امامها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

LBC

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الى أن "تظاهرة الأمس هي أمر طبيعي وتعبير عن رأي وهي من صلب نظامنا كأحد أوجه التعبير عن الرأي وما هو غير طبيعي واستثنائي ما تعرضت له التظاهرات من إطلاق نار".

الميادين

علق ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ إيان كولارد، على أحداث ​الطيونة​، مشيرا الى أنه حصلت "أحداث مقلقة في ​بيروت​ اليوم، ومقلق رؤية التأثير على ​الأطفال​ والعائلات".

الجزيرة

لفتت الناطقة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​، ردًّا على سؤال عن "ردّة فعل ​فرنسا​ على تعليق التحقيق في الانفجار الّذي وقع في ​مرفأ بيروت​ في ​4 آب​ 2020"، إلى أنّ "فرنسا تعرب عن قلقها الشديد، إزاء المحاولات الأخيرة الرامية إلى عرقلة حسن سير التحقيق في الانفجار الّذي وقع في مرفأ بيروت بـ4 آب 2020، وإزاء أعمال العنف الّتي مورست في هذا السياق، وتدعو الجميع إلى التهدئة".

العربية

دعت سفارة ​الكويت​ لدى الجمهورية ال​لبنان​ية الكويتيين هناك إلى المغادرة وحثت الراغبين في السفر الى ​بيروت​ على التريث.