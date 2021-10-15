لبنان الحر

أكد رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، أن "الحكومة "ماشية" وموجودة، وتشكّلت حين وصل البلد إلى الحضيض، والحكومة "اسفنجة" لتخفيف أثر الارتطام"، شائلا: "هل ما جرى اليوم هدفه إسقاط حكومتي؟ تذكّروا أن هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام".

صوت لبنان

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، الى أنه "تعدّدت الاجتهادات في ما خصّ أحداث ​الطيونة​ اليوم، بينما الحقيقة واحدة وظاهرة للعيان ولا لبس فيها ووقائعها مصورة ومثبتة وواضحة".

وأضافت في بيان: "نطلب من ​الجيش اللبناني​ أن يصدر بيانًا مفصلا يوضح فيه ملابسات ما جرى كلّه، منذ اللّحظة الأولى، كي لا يبقى بعضهم، وبالأخص "​حزب الله​"، باستغلال هذه الأحداث الأليمة ليطلق اتهاماته شمالا ويمينًا، من أجل الخروج من المأزق الذي وضع نفسه وبيئته الحاضنة و​البلاد​ فيه".

radio orient

أكد رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، ان "ما حصل اليوم في ​بيروت​ من مشاهد اطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين، اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الاهلية البغيضة، هو امر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".

اذاعة النور

توجه رئيس تيار "المردة"، الوزير السابق ​سليمان فرنجية​، بالقول "رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم اليوم الفتنة"، مؤكدًا على "كل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى ​حزب الله​ و​حركة أمل​، اللذين حالا دون الانجرار الى هذه الفتنة".

صوت المدى

أشار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، الى أن "ما شهدناه اليوم في منطقة ​الطيونة​، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببّين. تعزيتي الى ذوي الابرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، اعادنا بالذاكرة إلى ايامٍ طويناها، وقلنا: تنذكر وما تنعاد".