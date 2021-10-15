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لبنان الحر
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "الحكومة "ماشية" وموجودة، وتشكّلت حين وصل البلد إلى الحضيض، والحكومة "اسفنجة" لتخفيف أثر الارتطام"، شائلا: "هل ما جرى اليوم هدفه إسقاط حكومتي؟ تذكّروا أن هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام".
صوت لبنان
أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، الى أنه "تعدّدت الاجتهادات في ما خصّ أحداث الطيونة اليوم، بينما الحقيقة واحدة وظاهرة للعيان ولا لبس فيها ووقائعها مصورة ومثبتة وواضحة".
وأضافت في بيان: "نطلب من الجيش اللبناني أن يصدر بيانًا مفصلا يوضح فيه ملابسات ما جرى كلّه، منذ اللّحظة الأولى، كي لا يبقى بعضهم، وبالأخص "حزب الله"، باستغلال هذه الأحداث الأليمة ليطلق اتهاماته شمالا ويمينًا، من أجل الخروج من المأزق الذي وضع نفسه وبيئته الحاضنة والبلاد فيه".
radio orient
أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ان "ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد اطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين، اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الاهلية البغيضة، هو امر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".
اذاعة النور
توجه رئيس تيار "المردة"، الوزير السابق سليمان فرنجية، بالقول "رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم اليوم الفتنة"، مؤكدًا على "كل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل، اللذين حالا دون الانجرار الى هذه الفتنة".
صوت المدى
أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى أن "ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببّين. تعزيتي الى ذوي الابرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، اعادنا بالذاكرة إلى ايامٍ طويناها، وقلنا: تنذكر وما تنعاد".