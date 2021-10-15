الجمهورية / نبيل هيثم

تناول أحداث الطيونة وقال ثمة مؤشرات ووقائع تدعم الإعتقاد بأنّ ما حصل في الطيونة وجوارها بالأمس، أوصل لبنان الى درجة من الإنحدار والقلق، تتجاوز بكثير أزمة تحقيق عدلي، ونقله الى واقع جديد باتت فيه كل عوامل الاطمئنان مفقودة وكل عوامل التفجير السياسية والطائفية والمذهبية موجودة. لقد صرنا أمام مشهد داخلي، بلا ضوابط تمسكه، يسير بسرعة جنونية على نحو ينذر بشرور خطيرة، على بلد منكوب بدأ انهياره الكبير يلوح أكثر من أي وقت مضى من انفجار الطيونة، الذي وضع هذا البلد أمام خطر وجودي. وأضاف كما هو واضح، فإنّ الخوف هو عنوان البلد. واقعنا اللبناني بات حلبة علنيّة لمواجهة مفتوحة، في ظل الانحدار الرهيب الى لغة الرصاص والقذائف، والتوقّعات القاتمة، وكثرة الحديث عن سيناريوهات صعبة، صاغ حروفها الأولى التراشق الثقيل بين مذكرات وادّعاءات المحقّق العدلي طارق البيطار، وبين حركة أمل وحزب الله اللذين أعلناها "معركة دفاعيّة مفتوحة ضدّ استهداف سياسي ظالم". ونقل عن مصادر قريبة قولها: "مخطئ من يعتقد أنّ هذه المسألة سهلة، هي ليست لعبة، إنّ ما يجري هو ظلم موصوف، ونحن لن نقبل بهذا الظلم، بل لن نسمح بأن يقع الظلم علينا او نرضخ له. والله حرّم إيقاع الظلم بالآخرين، وللظالم حساب في الدنيا والآخرة".

الديار /جويل بو يونس

"إما البيطار وإما الحكومة" هذه هي المعادلة السياسية القضائية التي ارساها الثنائي الشيعي عبر الوزير محمد مرتضى في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، والتي شهدت على تهديد مرتضى بالشارع، ما دفع رئيس الجمهورية الى الضرب على الطاولة واضعاً خطاً أحمر أمام القضاء والتضامن الوزاري، هذا كان حتى الاربعاء، لكن ما بعده تبدل المشهد وتبدلت معه المعادلة لتصبح: إمّا البيطار وإمّا الحكومة أو الشارع... وهكذا كان الخميس. وقالت

نزل مناصرو حركة أمل وحزب الله في تظاهرات أرادها الطرفان سلمية، لكن ما لم يكن متوقّع وقع، ها هو الشارع يتحول لجبهات قتال اعادت اللبنانيين بالذاكرة الى حقبة ظنوا انها باتت ضمن "تنذكر وما تنعاد"، فاستعادوا لساعات تلك الصور السوداء في زمن الحرب الاهلية بخطوط تماسها المعروفة، الشياح عين الرمانة والطيونة.

وأضافت يبدو أنّ المواجهة السياسية حتى اللحظة بشأن مصير القاضي طارق البيطار تحتدم، ويبدو معها إمكان التوصل لحل مقبول من الجميع وهو قيد الاعداد، كما تؤكد مصادر رفيعة، لافتة الى ما قاله رئيس الجمهورية مساء امس، من اننا ذاهبون لحل الازمة. وعليه فالمخرج سيكون عبر القضاء والمؤسسات القضائية، لكن مهما تعددت المخارج، فالواقع واحد: يبدو أنّ الغلبة ستكون لما رغبه السياسيون لا اهالي ضحايا انفجار الرابع من آب، علماً أنّ مصدراً مطلعاً يعلق على كل ما شهده الخميس الاسود بالقول: القضية لم تعد محصورة "بقبع" البيطار، علماً أنّ البعض سيحمّله بلا أدنى شك مسؤولية الدماء التي سالت في شوارع بيروت، لكن البيطار الذي لم يأبه لأي تهديد مستمر بحسب المعلومات بالقضية، لاسيما أنّه لم يكن من دعا لتظاهرات في الشارع، اما في حال اتّخذ القرار بكف يده، فعندئذ يصبح البيطار امام واقع لا مفر منه، فيودع التحقيق بأخطر جريمة عرفها لبنان، ومعه يودع أهالي الضحايا واللبنانيون كل حقيقة وعدالة وعدوا بها ذات يوم بعد الرابع من آب. وختمت متساءلةً على أي حال، هي ايام قليلة وتظهر الامور. هل تنتهي "اسطورة القاضي الجريء" بتخريجة "تمت تنحيته عبر المؤسسات القضائية"؟