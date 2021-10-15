روسيا اليوم

فرنسا: لابد أن يجري التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إنه لا بد أن يكون القضاء اللبناني قادرا على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة. وشددت المتحدثة على أنه "يجب على السلطات اللبنانية أن تدعم هذا التحقيق بالكامل". هذا ورفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، أحدث شكوى مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق. وكان القاضي طارق البيطار علق يوم الثلاثاء وللمرة الثالثة تحقيقه في الانفجار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان (علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​) يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض طارق البيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا الدمار الواسع في العاصمة بيروت.

روسيا اليوم

المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني في طهران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، التقى اليوم الخميس بنائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، في طهران. ويأتي اللقاء بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من "خيارات أخرى" محتملة في حال فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.