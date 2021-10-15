الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: ذاهبون بإتجاه الحل وليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين اللبنانيين ولن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع هدفه الفتنة

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أن "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة"، مشددا على انه "بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين". موقف الرئيس عون جاء في خلال الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، عبر مختلف وسائل الاعلام، عقب الاحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الطيونة منذ ما قبل الظهر وحتى ساعات متقدمة من بعد الظهر. وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان "ما شهدناه اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الاسباب والمسببين"، أكد انه "ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا"، مشيرا الى ان "دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة اي إشكال أو خلاف أو اعتراض".

وكالة الأناضول

برئاسة أردوغان.. انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية

انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية، مساء الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة. وذكر مراسل الأناضول، أن الاجتماع عقد في المجمع الرئاسي، وكان مغلقًا أمام عدسات الصحافة، واستمر قرابة ساعتين ونصف. وذكر بيان صادر عن مديرية الاتصالات برئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بإضافة منظومات جديدة إلى الأنظمة الدفاعية المحلية والوطنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة التركية والوحدات الأمنية. وأشار البيان أنه تم تحديد اتخاذ القرارات بشأن العديد من المشاريع المتعلقة بالحرب الإلكترونية، وأنظمة الرادار، وأنظمة الاتصالات والمعلومات، والذخيرة، والصواريخ، ومنصات مختلفة، ومركبات البرية المسيرة والمعدات وتحديثها والتقنيات الجديدة. ولفت إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات من أجل زيادة تعزيز النظام البيئي لصناعة الدفاع في البلاد. وأكد أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات حازمة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير عراقي: أردوغان صادق على اتفاقية المياه معنا لتدخل بذلك حيز التنفيذ

كشف مهدي الحمداني وزير الموارد المائية العراقي عن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية المياه بين بلاده والعراق، مؤكدا أنها بهذا التوقيع دخلت حيز التنفيذ. وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع، قال الوزير العراقي: "الرئيس التركي صادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والتركي، ودخلت حيز التنفيذ اليوم". وأوضح الحمداني، أن بلاده قد تم إبلاغها رسميا من قبل وزارة الخارجية بتوقيع المذكرة، قائلا إن الاتفاقية، "تتضمن أن يتم إطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق عبر نهري دجلة والفرات". ووصف الوزير العراقي طريقة التعاطي التركي مع ملف المياه في بلاده بالإيجابي، مفتخرا بأن حكومة العراق الحالية استطاعت الوصول إلى "تفاهمات مع تركيا لم يحصل العراق عليها لعقود".