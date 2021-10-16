TL

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد قي مكتبه في صيدا وفدا من تجمع أصحاب المولدات الكهربائية في صيدا والجوار، يتقدمه الرئيس الجديد للتجمع طارق عكاوي، وذلك بحضور المهندس بلال شعبان عضو لجنة المولدات في بلدية صيدا. وقد عرض الوفد رؤيته لقضايا قطاع المولدات، ولا سيما لجهة التسعيرة وتأمين مادة المازوت.

المنار

دماء عزيزة اطفأت فتنة، لن تذهب هدراً. اراقها مجرمون موصوفون، ورفعتها قبضات رجال ونساء وطنيين صابرين وقادرين، ومنابر واعية وحكيمة لكنها لا تسكت عن الظليمة.

nbn

هي جمعة الحداد. لا شيء يعلو فوق سمو دماء الشهداء. أيحتاج دم بهذا الوضوح لمعجم طبقي كي يفهم البعض أساس سيناريو الخراب وليعرف من هم أدواته؟

mtv

تحفظ كبير من قبل الرئيسين عون وميقاتي المتمسكين بفصل السلطات، رغم أنهما يعملان على تخريجات تبدو حتى الساعة صعبة التحقق لاسترضاء الحزب من دون أذية القضاء والحكومة والدولة.

NTV

الحالة السياسية تركت بأثارها على الجيش لكن المهام المطلوبة منه في الحفاظ على الامن قد تبيح له عدم الظهور بموقف متلون .. لاسيما وان المؤسسة العسكرية مناط بها الان ايضا اجراء التحقيقات..

OTV

تماماً كما بعد كل تطور امني، تتحدث وسائل الاعلام في اليوم التالي عن لملمة الآثار والجراح وعن تشييع الضحايا والتعازي، ويحتل المحللون السياسيون الشاشات لتبرير وجهة نظر هذا او ذاك من الاطراف، على وقع بيانات الشجب والاستنكار التي تنهمر من كل حدب وصوب، وكل ذلك طبعا الى جانب الكلام الاعتيادي عن انتظار نتائج التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.

LBC

التحقيق ثم التحقيق ثم التحقيق، يقطع الشك باليقين، ويضع حدا لأربعة ملايين لبناني أصبحوا محققين وراحوا ينشرون نتائج تحقيقاتهم على صفحات التواصل الإجتماعي، وبلغ بهم الأمر حد نشر أسماء المتورطين ومن كان يقف على أي سطح، ومن قنص من. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هناك أجهزة رسمية؟ ولماذا هناك تحقيق رسمي، الذي مازال في مراحله الأولية، طالما هناك من حققوا ونشروا تحقيقاتهم وأصدروا أحكامهم وحددوا العقوبات؟

الميادين

لفتت وزارة الخارجية ​الكويتية​، إلى "أنّها تتابع بقلق بالغ تطوّرات الوضع في ​لبنان​ الشقيق، والأحداث الّتي شهدتها السّاحة هناك يوم أمس الخميس، والّتي أدّت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص".

الجزيرة

أكدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​، كلير لوجندر، في تصريح، أن "فرنسا تدعو جميع الجهات المعنية في ​لبنان​ إلى الهدوء، بعد أعمال العنف"، لافتة إلى أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية، والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة".

العربية

اعتبرت الشرطة البريطانية، طعن النائب المحافظ ديفيد أميس والذي أودى بحياة "حادث إرهابي".