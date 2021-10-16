لبنان الحر

اعتبر عضو "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار أبو عاصي​، أن "من يعرف من قنّص، هي الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، وأنا متخوّف بأن يضعوا قاضي، لكي يحدد من قنّص، ونشهد مظاهرة أخرى ليتم تنحيته"، موضحًا أنه "يجب أن نردّ القضية عند الأجهزة الأمنية، ومن تثبت عليه التهمة، يدفع الثمن".

صوت لبنان

شبّه الوزير والنائب السابق إيلي ماروني أحداث الطيونة أمس الإثنين بأحداث 7 أيار، معتبراً أن "كل ما حصل هو أكثر من محزن، ويؤدي إلى اليأس من هذه المنظومة التي تحكم وتدمّر البلد.

radio orient

علّق النائب السابق ​اميل رحمة​ على محاولة سرقة مستودع مديرية الآثار في قلعة ​بعلبك​ الأثرية، وأبدى رحمة استهجانه وغضبه "للدرك المنحط الذي وصلنا اليه".

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​"، السيد ​​هاشم صفي الدين​​، في كلمة خلال تشييع شهداء أحداث الطيونة، أن "هؤلاء الشهداء إنتقلوا الى بارئهم، وهم من أهل الصدق من الذين كانوا جاهزين ومستعدين دائماً لأن يقدموا أنفسهم وحياتهم في سبيل الله".

صوت المدى

الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع واعادة الامن بعد أحداث منطقة الطيّونة