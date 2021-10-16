أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، مطلعة على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، في واشنطن، أن هناك تقارباً كبيراً بين موقفي الحكومتين إزاء طهران التي باتت تدرك أن الخيار العسكري أصبح مطروحاً على الطاولة في واشنطن.

وقالت المصادر، على الرغم من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن «بلاده تفضل الخيار الدبلوماسي للتعامل مع الملف النووي الإيراني»، فإن «الأميركيين بدأوا يشعرون باليأس من التصرّفات الإيرانية، وازدياد القناعة باحتمال عدم عودة إيران إلى اتفاق 2015، حتى وإن تجدّدت المباحثات خلال الأسابيع المقبلة» في فيينا.

حذّر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس، من عنف المستوطنين اليهود من اليمين المتطرف في الضفة الغربية، وقال إن الاعتداءات أخذت تطال قوات الجيش التي تدافع عنهم. وعدّ المسؤول هذه الاعتداءات «سلوكاً إجرامياً وخطيراً يستحقّ كل الإدانة». وأضاف فوكس قائلاً: «إن هذا العنف يوجَّه لمن يُمضون الليالي والليالي في الحملة ضد الإرهاب وفي حماية المستوطنين».

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن روسيا تأخذ المصالح الأمنية الإسرائيلية بالحسبان في الحلول الشاملة لمشاكل الشرق الأوسط، ووصف ذلك بـ«نقطة مبدئية»، ولكنه شدد على أن ذلك يكون في إطار حل الدولتين وقال: «لا يوجد بديل عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».

وكان لافروف، يوجه كلامه إلى المواطنين في إسرائيل، عبر مقال نشره أمس الجمعة، في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاستئناف العلاقات بين روسيا وإسرائيل.