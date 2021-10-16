هاجم انتحاريون مسجدا شيعيا في قندهار أثناء صلاة الجمعة، أمس، ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل وإصابة عشرات بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اعتداء قندهار، التي لطالما اعتبرت معقلا لـ«طالبان»، حتى ساعة إعداد هذا الخبر، لكنه يأتي بعد أسبوع من هجوم انتحاري استهدف مصلين شيعة في مدينة قندوز (شمال) وتبناه تنظيم داعش.

طعن النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس حتى الموت أمس الجمعة بينما كان يعقد لقاء مع ناخبيه في دائرته (ساوثيند ويست) بمقاطعة إسيكس بشرق إنجلترا. وأفيد بأن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في الجريمة بعد اعتقال بريطاني من أصول صومالية للاشتباه بطعن النائب المحافظ.

اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال الحديث عن تغيير المواد الأربع الرئيسية «غير القابلة للتغيير» في الدستور والتي تنص على علمانية البلاد لاصطناع أجندة لإلهاء الشعب التركي وشغله عن فشل حكومته في حل المشاكل العديدة التي تعانيها تركيا.

تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا مطالبين بإطلاق سراح الرئيس السابق المحتجز ميخائيل ساكاشفيلي. وخرج المتظاهرون في مسيرة وسط العاصمة تبليسي وهم يهتفون: «الحرية لميشا». وقضى السياسي البالغ من العمر 53 عاماً الفترة الماضية في أوكرانيا، واعتُقل في أوائل تشرين الأول الجاري عقب عودته إلى وطنه بعد سنوات في المنفى.

أعلنت يريفان أمس الجمعة، أن ستة جنود أرمن جُرحوا بنيران القوات الأذربيجانية في منطقة ناغورني قره باغ التي كانت محور حرب بين البلدين الواقعين في القوقاز العام الماضي.

دعت فرنسا أمس الجمعة، إيران لأن تُظهر نيتها في التفاوض حول البرنامج النووي «فعلاً لا قولاً»، ودعتها إلى الإسراع في وضع حد لجميع انتهاكاتها «ذات الخطورة غير المسبوقة» للاتفاق الدولي في شأن برنامجها النووي، في وقت تلوّح الولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري ضد طهران، بينما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنه «مستعد» للقاء الإيرانيين لكنه يحذّر من أن "الوقت ينفد".

تتجه الانظار لما سيصدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت في تكريم ذكرى الضحايا بمناسبة مشاركته، الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة، التي ستحصل عند جسر بوزون، الواقع في ضاحية كولومب، غرب العاصمة الفرنسية. واختيار هذا الجسر ليس من باب الصدف بل لأنه كان أحد مواقع القمع الأعمى.

يبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول اليوم السبت التطورات في ليبيا إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخيرة فضلاً عن العلاقات التركية - الألمانية.

وأفاد بيان للرئاسة التركية بأن إردوغان وميركل سيلتقيان في إسطنبول اليوم، وستتناول مباحثاتهما العلاقات التركية الأوروبية، والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وأفغانستان.