نداء الوطن/ ألان سركيس

تناول موضوع الانتخابات النيابية وقال تضيع بوصلة الانتخابات النيابية قبل أشهر من إجرائها، وسط غياب للمشاريع الكبرى المطروحة العابرة للمناطق والطوائف. لكنّ الأساس يبقى في العنوان الجامع للمعركة، إذ إن قوى المعارضة غير موحدة على عناوين سيادية وإصلاحية واحدة، كما أن هناك بعض مجموعات الثورة تُحرّكها الغرائز والشعبوية وتتفادى الغوص في الملفات المهمة التي أوصلت البلاد إلى الحضيض، وتختفي عند أول مشكلة حقيقية تقع في البلاد. وأضاف قد يكون الفساد استشرى في المرحلة الاخيرة مع العلم أنه ثقافة متوارثة، في حين أنّ الأساس يبقى بالاتفاق على العناوين السيادية الكبرى للشروع بعملية الإصلاح. وقال من هنا، فإن هذه الانتخابات قد تكون مفصلية للتصويت على الخيارات الكبرى التي تُنقذ لبنان.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تحت عنوان: "تحقيقات المرفأ واحداث الطيونة تعيد لبنان الى طاولة أوروبا" نقلت "القسيس" عن ديبلوماسي رفيع في إحدى العواصم الأوروبية تأكيده أنّ لبنان كان اول أمس محور اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل دول الاتحاد الاوروبي، وقد عبرنا عن قلقنا الشديد وتخوفنا من تدهور الأوضاع، وعدم تمكن الاطراف المحليين من ضبط الوضع الأمني جراء الأحداث الامنية التي حصلت. ولم يوضح المصدر كيفية التعامل مع الواقع الجديد، وأكد رداً على سؤال أنّ كل الأبواب مفتوحة للنقاش، وأن الاتحاد وضع آلية منذ فترة حول كيفية التعامل مع العقوبات او ما هي الأسباب الموجبة لفرض عقوبات. وأضافت هذه الصورة في حال تمت قد تنعكس سلباً على الوضع الحكومي، وعلى التعاطي الخارجي معها، كما قد تغير قواعد اللعبة الدولية تجاه لبنان، وهذا أمر يجب التنبه منه لأنه خطير جداً، فيُدخل البلاد في نفق مجهول لم يعد بالإمكان الخروج منه بسهولة.