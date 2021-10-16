روسيا اليوم

الدول الكبرى تحث إيران على العودة العاجلة إلى مباحثات فيينا حول البرنامج النووي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن القوى الكبرى المنخرطة في مباحثات غير مباشرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني تدعو طهران إلى العودة العاجلة إلى مباحثات فيينا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم، إنه يتعين على إيران أن تظهر بالأفعال استعدادها لاستئناف مباحثات فيينا مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي. وترفض طهران حتى الآن استئناف المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا والمتعلقة بعودة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وفي السياق نفسه صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن إيران ليست مستعدة بعد للعودة إلى طاولة المباحثات لإعادة إطلاق اتفاق فيينا لعام 2015 بشأن برنامجها النووي.

روسيا اليوم

بوريل: إيران تريد الاجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل حول الاتفاق النووي

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الجمعة إن إيران تريد عقد اجتماع ببروكسل مع مسؤولي الاتحاد حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأعرب بوريل في تصريح صحفي، في واشنطن عن استعداده لاستقبال الإيرانيين، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد موعد عقد الاجتماع. وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في مناقشة مسودات النصوص مثلما حدث عندما عقدت المحادثات الأخيرة في فيينا في يونيو ومن هم الأعضاء الإضافيون الذين يرغبون في الاجتماع معهم رد قائلا "يؤسفني القول إنني لا أعرف".