الوكالة الوطنية للإعلام

أحمد قبلان مستنكرا حوادث الطيونة: المطلوب حماية لبنان الواحد ومنع التقسيم مهما كان الثمن

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، تحدث فيها عن ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري، مؤكدا على المرجعيات الضامنة للعدل ومنع الظلم والفساد، وهو مطلبنا اليوم في هذا البلد، الذي يعاني ما يعاني من ظلم وحيف". وأكد أن "المطلوب، حماية لبنان الواحد، ومنع التقسيم مهما كان الثمن. وبهذا السياق يجب حماية القرار السياسي، والبيئة الأمنية، والطبيعة السياسية للبلد، لأن خونة البلد يعيشون على ضعف الدولة، وضرب الأمن، ولعبة الأقنعة، وفلتان الشوارع. وهنا لا بد من إكبار ناسنا الشرفاء، الذين هزموا مشروع هذا الفريق المتعامل مع الصهيوني منذ ما قبل العام 1982، وما زالوا يضحون بالغالي والنفيس من أجل هذا البلد العزيز. وأقول لا يوجد أشرف وأعز وأكرم على الله من هذه الطائفة السخية بالدماء والتضحيات لحماية هذا البلد وسلمه الأهلي وناسه الطيبين من كل الطوائف. وهم أهل العزاء والوجع ضمن معركة يخوضها الأمريكي بكل أدوات حصاره وشبكاته وأقنعته المدنية الخائنة، فضلا عن الشبكات الإسرائيلية وغيرها، ومع ذلك تراهم أهل عطاء وصبر وتضحية وثبات، بخلفية حفظ لبنان ومشروع دولته وموقعه السياسي. فعظم الله لكم الأجر أيها الشرفاء الكرام بالشهداء والجرحى الذين لن يضيع دمهم هدرا، ولن يضيع الوطن الذي استشهدوا من أجله إن شاء الله".

وكالة الأناضول

أردوغان: سنقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقدم كافة أنواع الدعم للشعب الأفغاني. جاء ذلك في تصريحات صحفية، للرئيس أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول. وتطرق أردوغان إلى الزيارة التي قام بها وفد من حركة طالبان إلى تركيا مؤخرا. وأوضح أن لدى وفد طالبان طلبات بشأن المساعدة الإنسانية والمرحلة الجديدة في أفغانستان. وأضاف: "سنقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني فيما يتعلق بهذه المطالب". ولفت إلى أن تركيا كانت تتولى تشغيل مطار كابل وإذا جرى التوصل إلى اتفاقات في الفترة القادمة، فإنه يمكنها تولي هذه المهمة مجددا بالتعاون مع قطر والإدارة الحالية في أفغانستان. وفي سياق منفصل، قال الرئيس أردوغان إن كفاح تركيا في سوريا "سيستمر بشكل مختلف للغاية" في الفترة المقبلة. جاء ذلك ردا على سؤال حول الجديد في أعقاب تصريحاته التي قال فيها مؤخرا: "لقد نفد صبرنا" حيال العناصر الإرهابية شمالي سوريا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد يوم دموي هز البلاد... رئيس وزراء لبنان ينصح الشعب بمشاهدة فيلم

طمأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المواطنين بعد يوم عاصف وُصف بأنه الأخطر منذ سنوات، مؤكدا أن اتصالاته الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسّن الوضع الأمني في الشارع. وقتل ستة أشخاص وأصيب آخرون الخميس في إطلاق نار في العاصمة اللبنانية، تزامنا مع مظاهرة ينظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" ضد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، طارق بيطار. وتعرض بيطار منذ تعيينه، لضغط كبير من تيارات سياسية تتهمه بالانحياز وتسييس التحقيقات، وعلى رأسها "حزب الله"، الذي دعا إلى تنحية القاضي، على الرغم من أن التحقيق لم يشمل أعضاء في "حزب الله". ودعا ميقاتي في مقابلة مع صحيفة "النهار" المواطنين إلى مشاهدة فيلم "وهلأ لوين" للمخرجة نادين لبكي، "ليعرفوا أن كل الصراعات لن تفيد شيء ولن تؤدي".