لبنان الحر

وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة الى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حذر خلالها من أخطار التّسْيِيس والتّطييفِ للمسائل الوطنية الكبرى، وقال: "ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية.

صوت لبنان

غادر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل لبنان إلى الولايات المتحدة، في جولةٍ يلتقي في خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين والجالية اللبنانية والكتائبيين.

radio orient

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي : تأتي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأمس الحاجة لحسن هديه وحكمته في زرع الالفة والتسامح ونشر الرحمة بين العالمين ونبذ العصبية والتفرّق بين المختلفين وإنقاذ سفينة لبنان من العواصف العاتية، فقمة الايمان حفظ الانسان والاوطان.

اذاعة النور

أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي اتصالاً بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مهنئاً إياه بذكرى المولد النبوي الشريف، آملا أن تحمل هذه المناسبة المباركة انفراجات للبنان على كل الصعد.

صوت المدى

هنأ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل المسلمين عبر “تويتر” بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وقال: “اصدق التهاني في عيد المولد النبوي الشريف للمسلمين في لبنان والعالم ، وهذا العام اكثر من اي وقت، ننشد لوطننا الاستقرار والسلم الأهلي الدائم، ولمنطقتنا العدالة والسلام”.