الجزيرة - السعودية

انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021

انطلقت أمس في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (ف 15 إس إي). وأوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن عائض بن سعيد القحطاني أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين وبالإعداد والتخطيط المدروس والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة، حرصًا على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية، مفيدًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

أخبار الخليج - البحرين

القائد العام يستعرض مع قائد مشاة البحرية الأمريكية العلاقات بين البلدين

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة صباح أمس الأحد 17 أكتوبر 2021م، اللواء «paul j. Rock» قائد القيادة المركزية لقوات المشاة البحرية الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية لقوات المشاة البحرية الأمريكية والوفد المرافق، وتم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة وخاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

القدس - فلسطين

العمادي يلتقي السنوار ويبحث معه تطورات الأوضاع وتثبيت وقف إطلاق النار

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار.

وناقش السفير العمادي، مع وفد حماس الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربًا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة. كما جاء في بيان للجنة القطرية.

وشدد العمادي على أن دولة قطر تبذل جهودًا كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد التصعيد، مؤكدًا حرصها على مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة وبالتعاون مع مختلف الجهات.