نداء الوطن – غادة حلاوي

تحت عنوان: "أفق الحل مسدود سياسياً وقضائياً وميقاتي لن يُزعِّل الأميركيين" كتبت "حلاوي" الجميع رفع سقف المواجهة حتى بات الخروج من المأزق مستحيلاً بعدما ضاق هامش الحل وغاب القادرون على تقديمه. وأضافت أنّ السؤال الذي كان متداولاً أمس هو: ما الذي سيخرج به اجتماع مجلس القضاء الاعلى عقب اجتماعه اليوم بخصوص ملف التحقيقات في جريمة المرفأ، وهل سيتخذ قراره أم سيرجئه إلى ما بعد الاستماع إلى المحقق العدلي طارق البيطار. لكن أي موعد لم يحدده المجلس للاجتماع إلى البيطار فضلاً عن أنّ الاجتماع إذا حصل فلن يخرج عن إطار الاستماع إلى المحقق العدلي حول الملف. وقالت إنّ أزمة حقيقية وجدت الحكومة كما بقية الاطراف السياسية نفسها أمامها بعدما انعدمت إمكانية الحل القضائية رغم رأي قانوني يؤكد وجود ارتياب مشروع وقانوني مما يحصل، خصوصاً حين ترد محكمة التمييز، المتعارف عليها في العدلية على انها مقبرة قرارات، طلبات رد البيطار عن متابعة الملف في غضون ساعات قليلة في سابقة لم تشهدها العدلية من قبل. وكما هي الحال القضائية كذلك سُدت كل منافذ الحل السياسي لملف التحقيق بعدما بات محسوماً أنّ لا جلسات حكومية ما لم تحل عقدة ملف التحقيقات في المرفأ، في حين كانت المفارقة بعدم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب جرياً على العادة، ما يؤكد وجود شيء ما غير طبيعي يحيط بالتحقيقات الجارية. ولذلك طرحت عدّة اقتراحات أمس لعقدة البيطار ولم يكتب لها النجاح بينما كان الاهتمام موجهاً نحو ما سيتحدث به امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، حول ملف التحقيقات ومصير البيطار وقبلها والأهم ملف حادثة الطيونة الدامية .

اللواء- عمر البردان

قال إنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يُحسد على الحالة التي وصل إليها وضع حكومته، بعد تداعيات أحداث الطيونة. وأضاف أنّ الثنائي الشيعي يرفض حضور أي جلسة لمجلس الوزراء، إذا لم يتضمن جدول أعمالها بنداً بشأن إزاحة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من منصبه. وإذا كان الرئيس ميقاتي مصراً على عدم دعوة الحكومة للانعقاد، قبل التوصل إلى حل الأزمة المتصلة بتداعيات الطيونة، فإن حالة الشلل الحكومية القائمة، ستترك انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على الوضع العام برمته، في وقت يزور لبنان هذا الأسبوع، وفد من صندوق النقد الدولي، للبحث مع المسؤولين في كيفية مساعدة لبنان، لإخراجه من مأزقه. كذلك تحدّث عن اشتداد المواجهة بين "حزب الله" وحركة "أمل" من جهة، و"القوات اللبنانية" من جهة أخرى، وما تتخذه من أبعاد طائفية، فإنّ المخاوف تكبر من تكرار صدامات الطيونة الدامية، حيث الاحتقان بين الفريقين قد بلغ ذروته، ما يجعل الوضع على درجة عالية من الخطورة، وهذا ما دفع مصادر سياسية، إلى توقع دخول لبنان في النفق مجدداً، إذا لم يتم تدارك الانفلات الأمني الخطير الذي شهدته منطقة الطيونة. ورأت المصادر، أنّ الكلام الذي صدر عن وزير الدفاع موريس سليم، فيه الكثير من المسؤولية والموضوعية، وهو يضع الأمور في نصابها، عدا عن أنه يضيئ على الكثير من جوانب الأحداث التي حصلت.