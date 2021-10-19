وكالة الأناضول

رئيس أنغولا يشيد بمستقبل تعاون بلاده مع تركيا

أشاد الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو، الإثنين، بمستقبل التعاون بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة لواندا، عقب مراسم توقيع عدة اتفاقات بين البلدين.

وأعرب لورينسو عن شكره لنظيره التركي أردوغان إزاء التعاون الذي أسسه بين البلدين، مردفاً: "المستقبل سيكون جيداً بالنسبة لأنغولا وتركيا."

وأشار إلى زيارته لأنقرة، قبل 3 أشهر، مبيناً أن علاقات البلدين حققت تطوراً سريعاً خلال الأشهر الـ 3 الماضية.

ولفت إلى توقيع عدة اتفاقيات بين بلاده وأنقرة، خلال زيارته إلى تركيا، مؤكداً توقيع اتفاقيات إضافية، على هامش زيارة أردوغان لبلاده.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس الأركان الإيراني يؤكد رغبة بلاده في تطوير التعاون مع القوات المسلحة الروسية

أكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا في ازدياد، وأن هناك رغبة من إيران في تطوير التعاون مع القوات المسلحة الروسية.

وأوضح باقري، فور وصوله إلى موسكو، أن "التعاون العسكري بين إيران وروسيا آخذ في الازدياد"، مضيفا أن "حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي لديها رؤية خاصة تجاه دول شرق آسيا وبدأت عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون في هذا الوقت"، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".

وتابع: "بالتأكيد سيتم تطوير التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية في هذا الصدد".

ووصل اللواء محمد باقري، في وقت سابق اليوم، إلى موسكو، في زيارة رسمية لبحث اليات تطوير التعاون المشترك بين إيران و روسيا.