الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي استقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد وترأس اجتماعا بيئيا: الحكومة باشرت بإعداد خطة التعافي محيي الدين: شروط الصندوق ليست أقسى مما نراه اليوم

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "لبنان يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة".

وجاء موقف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محيي الدين عصر، اليوم في السرايا الكبيرة. وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.

وكالة الأناضول

أردوغان: جاهزون للتعاون الأمني والعسكري ضد الإرهاب بإفريقيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري ضد الإرهاب في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان خلال الاجتماع الموسع مع رئيس جمهورية توغو فور غناسينغبي، في العاصمة لومي، ثاني محطات جولته الإفريقية.

وقال أردوغان: "نثمن دعم توغو لنا في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي". وأضاف : "نريد أن تتطهر الدول الصديقة من آفة تنظيم غولن الإرهابي وإن شاء الله سننجح في ذلك". وأردف: "سنواصل دائما الوقوف الى جانب توغو ويمكننا اتخاذ خطوات تعاون أمني ​​عسكري لمنع تسلل الإرهاب إلى هذه المنطقة (من إفريقيا)".

وكشف الرئيس أردوغان عن أن تركيا والمجلس التركي (للدول الناطقة بالتركية) سيتبرعان بلقاحات (مضادة لكورونا) لتوغو وبوركينا فاسو وليبيريا خلال الفترة القادمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أذربيجان تطلق سراح 5 أسرى أرمن بعد وساطة روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان أطلقت سراح خمسة أسرى أرمن، حيث أعيدوا إلى بلادهم، بعد وساطة موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، التاسع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت السلطات الأذربيجانية - بوساطة روسية - سراح خمسة أسرى أرمن، نُقلوا إلى يريفان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية".