نداء الوطن 21-10-2021

"سوبر هاتريك" لداكا في مرمى سبارتاك

حقق ليستر سيتي الإنكليزي فوزا كبيرا على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" ضمن المجموعة الثالثة.

"ان بي أي" : فوز ميلووكي وغولدن ستايت افتتاحا

سجل العملاق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 32 نقطة ليستهل ميلووكي باكس حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على بروكلين نتس.احد ابرز منافسيه هذا الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.