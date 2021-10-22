TL

الى الشارع در مجددا المواطنون في عدد كبير من المناطق نزلوا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفلت أسعار المشتريات والإرتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بعد التحليق الجنوني للدولار مقابل الليرة..

المنار

حوصرت المحروقات بالدولار، وارتفعت الاسعار، وقرر الحاكم بأمر المال الا يقوم المصرف المركزي بدوره ببيع الدولار حتى بسعر السوق السوداء للشركات المستوردة، فهل عاد من جديد ليحرق البلد بقراراته الارتجالية؟ ام انها مدروسة ومرصوفة باتقان على طريق مبارزة التحقيق الجنائي الذي بدأ من مصرف لبنان؟

nbn

في إنتظار الترسيم النهائي الذي سيرسو عليه الموقف الرئاسي تلقى الترسيم الحدودي الجنوبي جرعة تفعيل من شأنها تحريك هذا الملف الذي سينتقل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على جناحه من بيروت إلى تل آبيب.

mtv

لبنان موقوف في حادثة عين الرمانة. المتورطون نظريا ، ممن قيل إن لهم علاقة في صد الهجوم ، لا الذين هاجموا طبعا . العدالة مستهدفة باستهداف القاضي بيطار الممنوع من الوصول بتحقيقاته الى خواتيمها لأن عدالة حزب الله هي الغالبة. الحكومة اللبنانية موقوفة ، قسم من مكوناتها بحكم التبعية السياسية للثنائي، وقسم آخر طوعا بحكم الانحناء لجبروت الأمر الواقع وتغليب الخاص على العام . كل هذا يعني أن الشعب موقوف، قلة منه بفعل الانتماء الى ذهنية الدويلة وناموسها ولو جاع ، وهو جائع، وكثرة آمنت بثورة مجهضة وبدولة خانها رجالها. والسؤال، هل كانت تظاهرة 14 تشرين تفعل فعلها المدمر لو لم يعرج قسم من نخبها كالمخرز على عين الرمانة؟

NTV

استحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطبيق العمل الوزاري "في الشتات" من خارج مؤسسة مجلس الوزراء المجتمعة وذلك بمثابة بطاقة وزارية تمويلية كبدل عن ضائع ولأن الثنائي الشيعي تسبب "بفرط" العقد الحكومي قبل عشرة أيام فقد حرص ميقاتي على إضفاء مكونات وزارية شيعية إلى المقادير الوزارية العاملة في إطار اللجان في السرايا.

OTV

إذا كان 21 تشرين الاول 2021 يوما عاديا في لبنان، من حيث المعاناة اليومية للناس مع الأزمات المعيشية المتراكمة منذ ثلاثين عاما، فهو من حيث الاصلاح، يوم غير عادي. ففي هذا اليوم بالتحديد، وبعد متابعة مستمرة من الرئيس العماد ميشال عون منذ اقراره في الحكومة السابقة بتاريخ 26 آذار 2020، ومع تجاوز كم هائل من العقبات المفتعلة، بدأ التدقيق الجنائي رسميا وعمليا في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أبلغه رئيس الجمهورية الى المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان، التي زارته في بعبدا، مؤكدا لها في الوقت عينه أن التحضيرات مستمرة لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اقرب فرصة ممكنة ولافتا الى ان الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على أسعار السلع.

LBC

هل وجه حزب الله الإنذار الأول إلى الحكومة؟

الحافز إلى هذا السؤال ما ورد في بيان كتلة الوفاء للمقاومة.

البيان يتوجه إلى " الوزراء في الحكومة " وليس "إلى الحكومة"، فيطالبهم " بتفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم".

الميادين

خرج الآلاف من المتظاهرين في العاصمة السودانية ​الخرطوم​، وعدد من المدن الأخرى، في مسيرات للمطالبة، بتسليم سلطة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.

الجزيرة

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة ناجي سرحان عن آلية مشاركة مصر في إعادة إعمار القطاع، وقال إنها ستتضمن بناء 3 مدن سكنية بغزة.

العربية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيطلق حواراً وطنياً يشمل إصلاح النظام السياسي وقانون الانتخابات.