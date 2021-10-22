لبنان الحر

اعتبر وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​، خلال زيارته ​طيران الشرق الاوسط​ في المطار، حيث يعرض عدد من القطع الأثرية، أن "هذا الموروث الأثري له بعد حضاري وانساني راقٍ جدا، وهذا مدعاة للافتخار".

صوت لبنان

قدم النائب سيزار المعلوف اقتراح قانون الى مجلس النواب يتعلق بانشاء جهاز أمن خاص لكل مرفأ في لبنان.

radio orient

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة السابق رمزي المشرفية، أنه "قبل ساعات من ولادة الحكومة الحالية، أطلقنا البطاقة التمويلية وكان من المفترض أن يبدأ التسجيل على المنصة منذ أكثر من شهر. قرر المعنيون تأجيل التسجيل ولم نفهم السبب، كل يوم تأخير هو إجرام بحق اللبنانيين بعد رفع الدعم!".

اذاعة النور

أكد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أن "حاجة الأسرة بالحد الأدنى للتدفئة، أصبحت شهريا 3 ملايين ليرة، لذا أصبح لزاما على الدولة أن تبادر فوراً إلى إصدار البطاقة التمويلية.

صوت المدى

أوضح وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض​، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية، لفيروس كورونا​، أن "موسم الخريف وبدء العام الدراسي، قد يشكلان عاملين مساعدين على زيادة الحالات المصابة بالفيروس".