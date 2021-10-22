اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "الدول الأجنبية لا تريد الخير لمنطقتنا فهي تبحث عن مصالحها ونحن لن نسمح للصهاينة بتخريب علاقاتنا مع دول الجوار".

نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، روب مالي، سيجتمع مع دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان في باريس الجمعة لبحث الاتفاق النووي وأوضح أحد المصادر أنه يأمل أن يوفر الاجتماع بعض الوضوح بشأن الطريقة التي قد تتصرف بها القوى العالمية في الأسابيع المقبلة إذا ما واصلت إيران "كسب الوقت" وتأخير العودة إلى فيينا.

تمكنت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية من كشف شبكة جاسوسية إسرائيلية مكونة من 15 شخصا مقسمين عبر خمس خلايا منفصلة، يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.وألقي القبض على جميع العناصر عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية وتبين أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع الموساد، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي.. وعملت شبكة التجسس على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

اعتقلت السلطات التركية ستة مواطنين أجانب، بينهم روس، بتهمة "التجسس السياسي والعسكري". وأن هؤلاء الأجانب الذين يحمل أربعة منهم الجنسية الروسية والآخران جنسية أوكرانيا وأوزبكستان على التوالي، أوقفوا في ولاية أنطاليا في الثامن من الجاري، وفقا لمذكرة صدرت عن النيابة العامة في اسطنبول. ولم يعلق الجانب الروسي بعد على هذه التطورات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سوف تستعيد 1.4 مليار دولار دفعتها لشراء طائرات إف-35 التي منعت من الحصول عليها، وأن وزيري الدفاع التركي والأمريكي سيبحثان الأمر. وبالطبع سنتحدث عن الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مجموعة العشرين في روما".

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب. وشددت هيئة مراقبة التمويل العالمي على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها "داعش" والقاعدة.

قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في حركة "طالبان" عبد السلام الحنفي إن اللقاء في موسكو كان جيدا ومفيدا، وأن الجميع متفقون على أن يكون في أفغانستان أمن دائم.وشدد حنفي على أن "الموقف الروسي جيد وقوي في هذه المنطقة ويمكن له أن يفعل شيء لثبات أمن المنطقة وهذا أمر مهم جدا"، مشيرا إلى "أننا نحن نريد علاقة مثبة مع جميع الدول وأيضا الولايات المتحدة".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قلق بشأن الصواريخ الصينية فرط الصوتية، بعد أيام من تقرير إعلامي أفاد بأن بكين اختبرت سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت. وردا على سؤال من قبل الصحفيين عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن الصواريخ الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قال بايدن "نعم".