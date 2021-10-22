الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر نيابية مواكبة لحركة الإجتماعات الجارية مع ممثلين من صندوق النقد الدولي منذ أن تشكّلت الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مناخ التصعيد السياسي الذي أثّر بشكل مباشر على انطلاقة العمل الحكومي، والخطة التي يجري إعدادها من قبل الوزراء المختصّين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن مسار المفاوضات لم يتوقّف في ظل قرار لدى كافة المعنيين بالملفين المالي والإقتصادي لمواصلة التباحث مع صندوق النقد، من أجل الإفادة من برامج تؤدي إلى حصول الحكومة على دعم وقروض تمكّنها من إطلاق الإصلاحات الضرورية في أكثر من مجال في المرحلة الراهنة، وليس الإنتظار إلى ما بعد الإنتخابات النيابية في المرحلة المقبلة. كما تؤكد المصادر المواكبة نفسها، أن الوضع الذي وصل إليه الواقع المالي، لا سيما بعد إنجاز مرحلة رفع الدعم وظهور تردّداتها بشكل واضح، فإن أي شرط أو إصلاحات قد يفرضها صندوق النقد على اللبنانيين، قد تكون أقلّ حدّة وسلبية من الوضع الحالي،

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن مصدر قضائي قوله "حالياً يصعب الغاء المجلس العدلي، لأن الغاءه يتطلب قانوناً من مجلس النواب، ولنفترض انه طرح فالنواب المسيحيون حكماً لن يوافقوا عليه وسيفاقم الازمة". فماذا بعد رفع السقف ومَن الجهة التي بامكانها تقديم الحلول اذاً؟ الاجابة رهن المجهول.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال اذا تعطلت الانتخابات النيابية في الربيع، فهذا يطرح عملياً اعتماد أحد خيارين عند الوصول إلى الخريف والمعركة الرئاسية: إما انتخاب الوزير جبران باسيل وإما التعطيل بتأجيل الانتخابات الرئاسية. وفي هذه الحال، وفي ظل مجلس نيابي ممدَّد له، سيرفع عون شعار البقاء في السلطة أيضاً من باب تسيير المرفق العام.