روسيا اليوم

بايدن: الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستدافع عسكريا عن تايوان إذا ما شنت الصين هجوما على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وخلال لقاء مع ناخبين في بالتيمور نظمته شبكة "سي إن إن" التلفزيونية سئل بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عسكريا عن تايوان في حال تعرضت الجزيرة لهجوم صيني فأجاب "أجل. لدينا التزام بهذا الشأن".

روسيا اليوم

بوتين: الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ 3 عقود وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ 3 عقود وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمي.

وقال في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ18 لمنتدى فالداي الدولي، في مدينة سوتشي، إن "لم يكن من الممكن إيجاد دعم لتوازن جديد في العالم ولاحظ "الفائزون في أوليمبوس" أن الأرض تنزلق من تحت أقدامهم".