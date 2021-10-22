الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان التقى المدير التنفيذي لصندوق النقد: اتفاق على التعاون وتوحيد الرؤى وتنفيذ الاصلاحات البنيوية

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المدير التنفيذي في الصندوق محمود محي الدين، ومشاركة المستشارة الأولى للمدير التنفيذي الدكتورة مايا شويري.

ووصف كنعان الاجتماع بـ"المثمر وقد عرضنا فيه للتعاون بين المجلس النيابي والحكومة مع صندوق النقد الدولي وضرورة توحيد الجهود والرؤى المستقبلية الاصلاحية في المرحلة المقبلة بهدف الوصول الى اتفاق لاعادة هيكلة الدين العام كما المصارف وتنفيذ الاصلاحات البنيوية في المالية العامة، وتحديدا في موازنة 2022 وانجاز تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان". ولفت الى ان "البحث تطرق بشكل خاص الى اموال المودعين والاقتطاع الذي طالهم وتوحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه التي كنا قد ناقشناها وتبنينا معظمها في لجنة المال والموازنة". وامل كنعان ان "تستعيد الحكومة المبادرة سريعا بعد الاحداث الأخيرة للبدء فورا بانجاز خطة النهوض والتفاوض على اساسها مع صندوق النقد تمهيدا للوصول الى اتفاق اولي قبل نهاية العام".

وكالة الأناضول

أردوغان: نواصل القيام بما يلزم في إدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل القيام بما يلزم والرد بالأسلحة الثقيلة على الاعتداءات في إدلب السورية، مشيرا أنه لا يمكنهم ترك الأمور تسير دون تدخل. جاء ذلك في حديث للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من جولته الإفريقية التي شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا. وشدد أردوغان، على أنهم لن يقدموا أي تنازلات في سوريا، وأنهم سيواصلون اتخاذ كل ما يلزم وخاصة في إدلب. وأضاف أنه في الوقت الحالي تستمر عمليات القوات التركية في بعض النقاط الحساسة بالمنطقة، وأن بلاده ستقوم بكل ما هو مطلوب بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه النظام السوري.

وفي رده على سؤال حول زيارته المقررة إلى أذربيجان في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال أردوغان: "سنفتتح مطار فضولي الدولي بالإضافة إلى افتتاح طرق برية واتخاذ خطوات في مجال الزراعة". وتابع: "سنواصل عزمنا على افتتاح ممر زانجيزور في إقليم قره باغ الأذربيجاني". وأضاف أن تركيا قدمت لأذربيجان كاسحات ألغام محلية، مشيرا إلى منح توغو وبوركينافاسو كاسحتي ألغام لكل دولة. وذكر أردوغان أن لإيران نشاطا عسكريا على الحدود مع جمهورية ناختشيفان وجنوبي القوقاز، مضيفا أن طهران تشير إلى وجود علاقات بين أذربيجان وإسرائيل. وفي إجابته عن سؤال بشأن إمكانية حدوث أزمة ساخنة مع إيران بعد تحول تركيا إلى قوة وفاعل أساسي في منطقة القوقاز، قال: "شخصيا لا أتوقع ذلك. لن تكون إيران في موقف يمكنها استهداف أذربيجان بسبب علاقتها مع إسرائيل". وأوضح: "لأن نسبة الأذريين في إيران اليوم واضح. هذا بالطبع يدفع للتفكير. ليس بهذه السهولة. ما جرى يعد خطأ. وأعتقد أن الإدارة الجديدة في إيران لن تستمر في هذا الخطأ". وتوترت العلاقات بين طهران وباكو إثر إجراء إيران مناورات عسكرية شمال غرب البلاد على الحدود مع أذربيجان، بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة "قره باغ" الثانية، وهو ما انتقده الرئيس إلهام علييف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قتلى وجرحى إثر انفجار مطعم في الصين...

لقي شخص مصرعه وأصيب 33 آخرون في انفجار غاز في مطعم في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، حسبما ذكرت إدارة منطقة خبينغ في بيان. وقع الانفجار، يوم الخميس الساعة 8.20 بالتوقيت المحلي (3.20 بتوقيت موسكو)، في منطقة خبينج. وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر عدد من المباني بشدة جراء الانفجار، ودمرت ثلاثة طوابق بالكامل في أحد المباني، كما تضررت سيارات في الشارع. عملية البحث والإنقاذ جارية.