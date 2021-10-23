TL

بوادر خير تلوح من السراي الكبير لانعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بحسب ما نقل الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحنكته وبصبره يعمل على معالجة المسألة. والتفاؤل نفسه عكسه وزير الاعلام جورج قرداحي، فهل سيتم فصل القضاء عن السياسة وهل من أحد يمكنه بعد الان تحمل تعطيل عمل جلسات الحكومة في خضم جنون ارتفاع الاسعار وعدم توافر الكهرباء، اضافة الى كل العوامل الضاغطة على اللبنانيين وهي ان عددناها لن ننتهي من التعداد.

المنار

الموقف من آخر التطورات المبني على وضوح الرؤية وسمو الاهداف فمع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي سيطل خلال الاحتفال الذي يقيمه حزب الل بمناسبة المولد النبوي الشريف اعاده الله على لبنان واهله والامة الاسلامية وأبنائها بالف خير.

nbn

ملفات سياسية وقضائية وأمنية تتزاحم على صدارة جدول الأعمال الداخلي مع أزمات معيشية بمختلف أشكالها، ليس آخرها أسعار المحروقات.

mtv

لبنان يتحول شيئا فشيئا الى بلد المآزق الكبيرة التي لا حلول لها ولا حتى معالجات.

NTV

هبت رياح التيار فلفحت قانون الانتخاب وبين طعن باسيل ورد عون تأرجح القانون لترميه العاصفة مجددا في ساحة النجمة.

OTV

أيها اللبنانيون، مقيمين كنتم أم منتشرين، في موضوع التعديلات التي أقروها أخيرا على قانون الانتخاب، إنهم يكذبون عليكم.

LBC

انشغلت الأوساط السياسية الإعلامية بعد ظهر اليوم بخبر تجميد او عدم تجميد استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، إلى أن صدر بيان عن مدعي عام التمييز يحتاج إلى أكثر من قراءة ، حتى بين السطور ، لاستكشاف حقيقة مضمونه .

الميادين

وافق النواب الأميركيون على إطلاق ملاحقات قضائيّة ضد ستيف بانون، الحليف المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب ومستشاره السابق، بتهمة عرقلة عمل الكونغرس، لرفضه الامتثال لأمر استدعاء في التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.

الجزيرة

أعلنت وزارة الصحة السودانية إصابة 36 شخصا خلال مظاهرات أمس الخميس التي شهدتها الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، بينما أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن المتظاهرين أثبتوا تمسكهم بالسلمية.

العربية

منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا و180 ألفا من أصل 135 مليون عامل صحي من حول العالم.