لبنان الحر

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إجتماعا في السرايا الحكومية، للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، في حضور أعضاء اللجنة. وتناول البحث سبل مواجهة التحديات المستقبلية التي يطرحها استمرار تفشي الفيروس.

صوت لبنان

عرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع السفير الروسي الكسندر روداكوف للاوضاع في لبنان والمنطقة، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها لا سيما في المجالين الاقتصادي والمالي. وتناول الجانبان الدعم المتبادل في المحافل الدولية.

radio orient

عقد وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والبيئة الدكتور ناصر ياسين اجتماعا قبل ظهر اليوم، خصص للبحث في الملفات المشتركة بين الوزارتين، في حضور فريقي العمل المعنيين.

اذاعة النور

زار رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد صفا الجبهة الديموقراطية، والتقى مسؤولها في لبنان عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، حيث تم عرض اوضاع الاراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية ضد المعتقلين المضربين وتعديات المستوطنين اليومية، مما يتطلب تطوير حملات التضامن المحلية والعالمية.

صوت المدى

عرض الرئيس ميشال عون مع النائب إدي معلوف حاجات منطقة المتن الانمائية ،ولاسيما منها ضرورة استكمال الأشغال في سد بقعاتا.