قتل اثنان وأصيب عدد من المتظاهرين في مواجهات بين قوات الأمن الباكستانية ومتظاهرين إسلاميين، ووقع الحادث عقب انطلاق آلاف الإسلاميين في "مسيرة طويلة" من مدينة لاهور شرقي باكستان باتجاه العاصمة، لمطالبة الحكومة بإطلاق سراح زعيم حزبهم المحظور.

أودعت السلطات الفرنسية ريمي داييه الشخصية اليمينية المتطرفة المعروفة بالترويج لنظريات المؤامرة الحبس الاحتياطي، بتهمة "التخطيط لعمليات انقلابية وغيرها من أعمال العنف" بما فيها الهجوم على محفل ماسوني في شرق فرنسا.

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور باريس في 11 الشهر المقبل لحضور "منتدى باريس للسلام". وتندرج الزيارة في إطار مرحلة إعادة المياه إلى مجاريها بين باريس وواشنطن بعد أزمة إعلان شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وهي تستعد للرحيل من الساحة السياسية. وقالت "أترك الآن هذا الاتحاد الأوروبي في وضع يدعو إلى القلق". مشيرة الى مشكلات وصفتها بأنها كبرى يواجهها الاتحاد، ومنها دولة القانون والهجرة والاقتصاد.

نصحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي نظراءها في حلف الناتو بألا يتخوفوا من الخطط الدفاعية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أي قدرات أوروبية سيترتب عليها تعزيز الحلف. ورد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشكل إيجابي في تصريحاته المعلنة، قائلا إنه يرحب بتحلي الدفاع الأوروبي بقدرات أعلى.

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام بلاده تجاه الناتو ومواصلة العمل معه لتقوية أسوار السلام، وذلك خلال مؤتمر خاص بالناتو في بروكسل. وشدد على أن "قوة الناتو لا تأتي فقط من قوتها العسكرية". وقال إن "التزام أمريكا بالمادة 5 لا يزال صارما ونحن نعتبره التزاما مقدسا".

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأنه لا ينبغي لروسيا أن تقلق إزاء انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف، باعتباره "تحالفا دفاعيا".