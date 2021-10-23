قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت من دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة، وافتقرنا إلى فهم سليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام. هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من المواضيع"، وأن الاجتماع كان عبارة عن خيبة أمل.

قال ممثل وفد المعارضة السورية، الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة ، إنه يجب علينا إيجاد حل سريع بكل الوسائل لإنهاء الأزمة السورية. وأوضح أنه كان من المفترض أن يقدم ممثلو الوفود أوراقا تفاهمية أو توافيقة بعد المناقشات التي تمت على مدى 4 أيام. كما أن وفد الحكومة السورية لم يقدم أي ورقة للتوافق خلال الجولة الحالية، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي أصر على أنه لا يرى أي نقطة للتوافق بخصوصها. واغتبر أن أي حل غير الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أنه قتل ما لا يقل عن 92 عنصرا من الحوثيين في ضربات جوية على منطقتين قرب مدينة مأرب في اليمن.

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن تدمير وكر وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ. وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق"الإطاحة" بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري.

قال مبعوث الجزائر المكلف بشؤون الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، إن منطقة الصحراء الغربية أمام "حالة حرب ومخاطر التصعيد جادة"، داعيا مجلس الأمن للتعامل بمسؤولية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلاني أنه ومع ما وصفه "بالانتهاك المفاجئ لوقف إطلاق النار" من قبل القوات المغربية، و"الضم غير القانوني للمنطقة العازلة بالكركرات"، فإن المنطقة أمام "حالة حرب ويجب أن نعترف أن مخاطر التصعيد جادة".

نشرت الخارجية الأمريكية بيانا حول زيارة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت تونس وليبيا مؤخرا. وأوضحت الوزارة أن المسؤولة الأمريكية رحبت بالحكومة التونسية المشكلة حديثاً، وأكدت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إنشاء عملية شاملة على نطاق واسع من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري.