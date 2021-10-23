الديار/ فادي عيد

نقل عن زوار مرجعية سياسية قولهم عن التعاون أو التوافق الإنتخابي بين حلفاء سابقين في بعض المناطق، إمّا لاعتبارات وخصوصيات تتناول السلم الأهلي، أو عدم إقحام بعض المناطق الساخنة سياسياً وطائفياً في أي نزاعات يبدو البلد في غنى عنها في الظروف الراهنة، وتحديداً أمام الواقع الإقتصادي والمالي المأزوم، والذي بات يشكل بوادر انفجار إجتماعي نظراً لتردّي الأوضاع بشكل هستيري في كل القطاعات ومرافق ومؤسّسات البلد، ومعاناة الناس الحياتية اليومية. لذا يبدو واضحاً أنه خلال الإتصالات التي جرت في الأيام الماضية، وما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة، ليس في الأفق أية ملامح لإعادة ربط التحالفات السابقة أو إقامة جبهات سياسية لأن الظروف غير مؤاتية لأي طرف وفريق لهذه الجهة وسواها.

اللواء/ انطوان غطاس صعب

نقل عن أحد الوزراء قولهم بأن الحكومة قد تأخذ إجازة طويلة وليس هناك من أي لقاءات ، لأنه بمجرد إنعقاد مجلس الوزراء فإنه معرض للإنفجار من داخله وعلى هذه الخلفية يتجنب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد مجلس الوزراء، وكان واضحاً فيما قاله لرئيس الجمهورية ميشال عون وكذلك لرئيس المجلس النيابي نبيه بري. من هنا وفي حال لم تؤدِّ الإتصالات لأي نتائج إيجابية بين الرؤساء فإن لا جلسات لمجلس الوزراء، بينما يقول الرئيس نبيه بري في مجالسه بأن أوضاع الناس وظروف البلد الحياتية والمعيشية تستدعي الإجتماع، وهذا ما قاله لميقاتي الذي رد بأنه لا يتحمل أي خضة داخل الحكومة، عندها ستستقيل أو ستتوقف جلسات المجلس إلى فترة قد لا يعرف وقتها وبالتالي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. من هنا يتوقع بأن تكون الأيام المقبلة مفتوحة على كل الأحتمالات أمنياً وسياسياً واقتصادياً والأجواء لا تشي بأي إيجابيات، وهذا ما ظهر جلياً من خلال دوائر الرؤساء الثلاثة وكذلك من خلال تقارير الأجهزة الأمنية، وبالتالي أن التصعيد السياسي سيكون عنوان المرحلة المقبلة قبل الاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها الانتخابات النيابية.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقل عن أحد النواب العونيين قولهم إنّ إعادة العمل بآلية الميغاسنتر قد تكون مخرجاً سياسياً لائقاً لانضمام "التيار" إلى قافلة المؤيدين لموعد 27 آذار، ذلك لأنّ انشاء هذه المراكز الضخمة هو مطلب أساسي بالنسبة للتيار لأنه يمكّن شرائح كبيرة من الناخبين المسيحيين لا سيما من أبناء مناطق الأطراف من المشاركة في الاستحقاق في مناطق اقامتهم من دون أن يتكّبدوا عناء التوجه الى مناطق نفوسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.