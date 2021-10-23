روسيا اليوم

السفارة الروسية في صربيا: لا نعترف بقرار حكومة كوسوفو طرد اثنين من دبلوماسيينا

أعلنت السفارة الروسية لدى صربيا بعد قرار رئيسة حكومة كوسوفو فيوسا عثماني طرد دبلوماسيين روسيين، أنها "لا تعترف بهذا القرار"، نظرا لعدم اعتراف روسيا باستقلال كوسوفو عن صربيا أصلاً. وجاء في بيان صدر عن السفارة: "لا نعترف باستقلال كوسوفو، وهذا ما ينسحب على حكومتها وكياناتها الأخرى. بالنسبة لنا، قرارات بريشتينا لا قوة قانونية لها، وبموجب قرار مجلس الأمن 1244، نتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK)بما في ذلك بهذه المسألة". وأضافت السفارة: "نرفض جملة وتفصيلا، محاولات منع دبلوماسيينا المعتمدين لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو من ممارسة أنشطتهم المشروعة".

روسيا اليوم

الزعماء الأوروبيون يصفقون لميركل وقوفا في آخر قمة لها

نظم زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة حفلا لوداع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش آخر قمة أوروبية تحضرها قبل اعتزالها السياسة. وأكدت وكالة "فرانس برس" أن 26 زعيما أوروبيا صفقوا وقوفا لميركل على هامش قمتها الـ107 والأخيرة في بروكسل اليوم. وأشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال الحفل إلى أن ميركل شاركت في 107 من أصل اجتماعات المجلس الـ214، مخاطبا إياها بالقول: أنت بمثابة نصب تذكاري، وقمة أوروبية دون أنغيلا مثل روما دون الفاتيكان أو باريس دون برج إيفل".